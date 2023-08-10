Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manfaat Berjalan Kaki 10 Ribu Langkah per Hari, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Kebugaran

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |02:00 WIB
Manfaat Berjalan Kaki 10 Ribu Langkah per Hari, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Kebugaran
Manfaat jalan kaki 10 ribu langkah per hari. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BERJALAN kaki merupakan salah satu olahraga dengan intensitas sedang yang memiliki berbagai manfaat.

Melansir dari medicalnewstoday, Jumat (11/8/2023) CDC merekomendasikan orang dewasa untuk berjalan sekitar 10.000 langkah per hari. Hal ini setara dengan delapan kilometer atau 5 mil.

Kenapa harus 10.000 langkah? Jalan kaki dengan langkah sebanyak ini mampu mendatangkan manfaat yang baik bagi tubuh. Antara lain, Anda dapat menurunkan berat badan hingga meningkatkan kebugaran.

Menurunkan Berat Badan

Jalan kaki

Sebenarnya, jumlah langkah setiap orang untuk menurunkan berat badan bervariasi. Tentu banyaknya langkah tergantung pada berat badan saat ini, asupan makanan, dan target seberapa besar berat badan ingin diturunkan.

Tapi, 10.000 langkah setiap hari menjadi saran terbaik. Ada analisis di 2018 mengenai 363 orang dengan obesitas yang mengungkap efek berjalan kaki pada penurunan berat badan.

Mereka yang melakukan 10.000 langkah per hari dan menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas sedang hingga kuat selama 10 menit atau lebih mampu menurunkan berat badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement