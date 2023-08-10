Manfaat Berjalan Kaki 10 Ribu Langkah per Hari, Turunkan Berat Badan hingga Tingkatkan Kebugaran

Manfaat jalan kaki 10 ribu langkah per hari. (Foto: Freepik.com)

BERJALAN kaki merupakan salah satu olahraga dengan intensitas sedang yang memiliki berbagai manfaat.

Melansir dari medicalnewstoday, Jumat (11/8/2023) CDC merekomendasikan orang dewasa untuk berjalan sekitar 10.000 langkah per hari. Hal ini setara dengan delapan kilometer atau 5 mil.

Kenapa harus 10.000 langkah? Jalan kaki dengan langkah sebanyak ini mampu mendatangkan manfaat yang baik bagi tubuh. Antara lain, Anda dapat menurunkan berat badan hingga meningkatkan kebugaran.

Menurunkan Berat Badan





Sebenarnya, jumlah langkah setiap orang untuk menurunkan berat badan bervariasi. Tentu banyaknya langkah tergantung pada berat badan saat ini, asupan makanan, dan target seberapa besar berat badan ingin diturunkan.

Tapi, 10.000 langkah setiap hari menjadi saran terbaik. Ada analisis di 2018 mengenai 363 orang dengan obesitas yang mengungkap efek berjalan kaki pada penurunan berat badan.

Mereka yang melakukan 10.000 langkah per hari dan menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas sedang hingga kuat selama 10 menit atau lebih mampu menurunkan berat badan.