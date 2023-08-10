Jenis Latihan untuk Meningkatkan Kekuatan Otot, Mudah Dilakukan

Jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. (Foto: Freepik)

JENIS latihan untuk meningkatkan kekuatan otot ada beragam. Semuanya bertujuan untuk kesehatan, sehingga meningkatkan massa otot, sendi serta kebugaran tubuh.

Selain itu, olahraga ini juga bisa membantu membakar kalori dan menurunkan berat badan.

Penasaran apa saja jenis latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Simak artikel berikut ini, dikutip dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

Jenis latihan untuk meningkatkan kekukatan otot

1. Push Up





Push up merupakan jenis latihan otot lengan yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Latihan ini sangat mudah karena tidak memakai alat khusus. Anda dapat mencobanya dengan cara berikut ini.

• Tidur telungkup, kedua kaki lurus dan rapat kebelakang. Ujung kaki bertumpu pada lantai.

• Kedua telapak tangan bersentuhan dengan lantai di samping dada. Kemudian sikuk ditekuk.

• Lalu angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus.

• Kemudian turunkan badan dengan menekuk kedua lengan.

• Lakukan hal yang sama berulang kali.

BACA JUGA: 4 Olahraga Paling Cocok untuk Bentuk Massa Otot

2. Sit Up





Jenis latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan otot perut. Anda dapat mencobanya dengan cara berikut ini.

• Posisi tubuh berbaring terlentang dan kedua kaki di tekuk.

• Kedua tangan berada di belakang kepala atau menyilang di depan dada.

• Kemudian angkat badan sampai posisi badan duduk, dan kedua tangan masi berada pada belakang kepala atau menyilang didepan dada.

• Lakukan hal yang sama berulang kali.