Kemenkes, ITAGI dan IDI Gelar Workshop, Edukasi Masyarakat tentang Pentingnya Vaksinasi HPV

DATA Globocan 2020 menyebut ada 36.633 kasus baru kanker serviks (kanker leher rahim) dengan kematian diperkirakan sebanyak 21.003 orang per tahun di Indonesia.

Artinya terdapat 57 orang wanita yang meninggal dunia akibat kanker leher rahim setiap hari-nya. Sebagai upaya untuk menekan laju kasus kanker serviks, pemerintah Indonesia mulai melaksanakan program introduksi imunisasi HPV sejak 2016.

Program ini diikuti dengan perluasan cakupan imunisasi HPV secara nasional pada program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Agustus 2023.

Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan imunisasi HPV menjadi skala nasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHK.01.07/MENKES/1930/2022 tentang Program Introduksi Imunisasi Human Papillomavirus Vaccine Tahun 2022-2023.

Menyadari pentingnya edukasi kanker serviks bagi masyarakat, Indonesia Technical Advisory Group of Immunization (ITAGI) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan PB IDI serta organisasi profesi lintas sektoral mengadakan HPV Vaccine Confidence Workshop 2023.

Fungsinya untuk mendukung tenaga kesehatan di Indonesia dengan target peserta dokter umum, dokter anak, bidan dan perawat yang bertugas di garda terdepan dalam melaksanakan program imunisasi HPV.

Ketua ITAGI, Prof. Dr.dr. Sri Rezeki Hadinegoro, Sp.A(K) menjelaskan dengan mempertimbangkan tingginya beban penyakit kanker serviks dan hoaks yang beredar terkait vaksin HPV, maka diperlukan suatu edukasi dan informasi terkait penyakit, pemberian imunisasi, dan keamanan vaksin HPV.

Hal ini bertujuan untuk keberhasilan program imunisasi HPV dalam program BIAS.