6 Olahraga yang Bagus untuk Penderita Diabetes, Tidak Perlu Biaya Besar

PENYAKIT diabetes yang diderita Panji Petualang tengah menyita perhatian masyarakat. Tubuhnya tampak kurus dan wajahnya terlihat kurang segar sejak menderita diabetes lima bulan lalu.

Terkait dengan kasus diabetes yang diderita Panji, sebenarnya penderita diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara teratur dapat membantu mengelola kadar gula darah dan berat badan.

Latihan ini juga dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, mengurangi faktor risiko kardiovaskular, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Lantas olahraga apa saja yang bagus bagi penderita diabetes? Dilansir dari halaman healthline Kamis, (10/8/2023). berikut enam olahraga yang bagus untuk penderita diabetes.

1. Berjalan

Hanya dengan berjalan kaki dapat membantu penderita diabetes tipe 2 menurunkan tekanan darah, kadar HbA1c, dan indeks massa tubuh.

2. Bersepeda

Jika kamu memiliki nyeri sendi. Bersepeda, dapat membantu kamu memenuhi tujuan kebugaran kamu sambil meminimalkan ketegangan pada sendi.

3. Berenang

Sebuah ulasan 2017 terpercaya. Ditemukan bahwa berenang dapat membantu menurunkan kadar gula darah, seperti halnya olahraga darat.