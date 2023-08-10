Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Olahraga yang Bagus untuk Penderita Diabetes, Tidak Perlu Biaya Besar

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |01:00 WIB
6 Olahraga yang Bagus untuk Penderita Diabetes, Tidak Perlu Biaya Besar
Olahraga yang bagus bagi penderita diabetes. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYAKIT diabetes yang diderita Panji Petualang tengah menyita perhatian masyarakat. Tubuhnya tampak kurus dan wajahnya terlihat kurang segar sejak menderita diabetes lima bulan lalu.

Terkait dengan kasus diabetes yang diderita Panji, sebenarnya penderita diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara teratur dapat membantu mengelola kadar gula darah dan berat badan.

Latihan ini juga dapat membantu mengurangi risiko serangan jantung dan stroke, mengurangi faktor risiko kardiovaskular, dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Lantas olahraga apa saja yang bagus bagi penderita diabetes? Dilansir dari halaman healthline Kamis, (10/8/2023). berikut enam olahraga yang bagus untuk penderita diabetes.

Diabetes

1. Berjalan

Hanya dengan berjalan kaki dapat membantu penderita diabetes tipe 2 menurunkan tekanan darah, kadar HbA1c, dan indeks massa tubuh.

2. Bersepeda

Jika kamu memiliki nyeri sendi. Bersepeda, dapat membantu kamu memenuhi tujuan kebugaran kamu sambil meminimalkan ketegangan pada sendi.

3. Berenang

Sebuah ulasan 2017 terpercaya. Ditemukan bahwa berenang dapat membantu menurunkan kadar gula darah, seperti halnya olahraga darat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737/minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/482/3170394/olahraga-nsVX_large.jpg
Angka Diabetes hingga Hipertensi Masih Tinggi, Wamenkes Ajak Masyarakat Olahraga 4 Kali Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/481/3138931/punya_luka_di_kaki_tak_kunjung_sembuh_waspada_diabetic_foot-DzLQ_large.jpg
Punya Luka di Kaki Tak Kunjung Sembuh? Waspada Diabetic Foot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/481/3136329/heboh_diabetes_tipe_5_resmi_diakui_kenali_gejala_dan_diagnosanya-Ck2B_large.jpg
Heboh Diabetes Tipe 5 Resmi Diakui, Kenali Gejala dan Diagnosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/483/3108285/emilia_contessa_meninggal_karena_serangan_jantung_ini_bahaya_dan_komplikasi_dari_diabetes-TnfK_large.jpg
Emilia Contessa Meninggal karena Serangan Jantung, Ini Bahaya dan Komplikasi dari Diabetes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/481/3104353/berusia_68_pria_ini_patahkan_mitos_sakit_diabetes_selamanya_dan_bisa_kurangi_berat_badan_hingga_11_kilogram-kSPq_large.jpg
Berusia 68, Pria Ini Patahkan Mitos Sakit Diabetes Selamanya dan Bisa Kurangi Berat Badan hingga 11 Kilogram
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement