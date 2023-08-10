7 Sayuran yang Bagus untuk Penderita Diabetes, Mampu Kelola Gula Darah

PENDERITA diabetes harus bisa memilih makanan. Sebab tidak semua makanan aman dikonsumsi oleh para penderita diabetes.

Sebab beberapa makanan tidak boleh dimakan karena dapat mempengaruhi gula darah, termasuk sayuran. Lantas sayuran apa saja yang dapat di konsumsi dan bagus untuk penderita diabetes?

Untuk penderita diabetes, mengkonsumsi banyak sayuran yang kaya nutrisi dan berserat tinggi membantu dalam pengelolaan gula darah. Dilansir dari halaman resmi EatingWell pada Kamis, (10/8/2023) berikut tujuh Makanan yang bagus dikonsumsi oleh penderita diabetes.

1. Wortel

Wortel merupakan makanan yang memiliki serat tinggi dan mengenyangkan serta kaya akan vitamin A yang membantu kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan mata. Dengan serat wortel dapat membantu merasa kenyang dan bagus untuk dikonsumsi penderita diabetes.

2. Brokoli

Sayuran yang satu ini memiliki prebiotik. Serat prebiotik yang difermentasi oleh bakteri usus dapat membantu berkembang hingga memiliki manfaat dalam metabolisme glukosa dan kolestrol.

3. Kubis atau Kol

Jika kamu penderita diabetes dan membutuhkan Vitamin C kamu bisa memasukkan kol sebagai menu sayuran yang kamu konsumsi untuk mendapatkan Vitamin C. Menurut tinjauan 2020 di jurnal Antioksidan, Kol banyak mengandung serat yang dapat membantu mencegah lonjakan gula darah.

4. Bayam

Bayam sangat padat nutrisi dan rendah kalori dan juga kaya akan zat besi yang merupakan kunci dari aliran darah sehat. Menurut studi 2020 di Jurnal Nutrisi, bayam mengandung membran yang disebut tilakoid. Tilakoid tersebut dapat membantu untuk sensitivitas insulin.