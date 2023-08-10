Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Prinsip Latihan Kebugaran Jasmani dan Penjelasan Lengkap

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:18 WIB
5 Prinsip Latihan Kebugaran Jasmani dan Penjelasan Lengkap
Prinsip latihan kebugaran jasmani. (Foto: Freepik)
A
A
A

PRINSIP latihan kebugaran jasmani dan penjelasan lengkap akan dibahas dalam artikel ini. Semua dilakukan agar tidak terjadi kesalahan.

Kebugaran Jasmani merupakan kemampuan tubuh melakukan aktivas tanpa merasakan lelah yang berlebih. Daya tahan pada tubuh akan baik dan kondisi fisik tubuhpun menjadi sehat jika melakukan latihan kebugaran jasmani secara rutin.

Salah satu kegiatan latihan kebugaran jasmani yaitu olahraga. Dengan melakukan olahraga secara rutin, maka tubuh kita akan menjadi terbiasa sehingga saat melakukan kegiatan fisik yang berat, kita tidak akan merasakan lelah yang berlebih sehingga masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lainnya.

Terdapat beberapa prinsip latihan kebugaran jasmani yang harus dilakukan agar mekanisme diri dapat bertambah dalam proses latihan.

Prinsip latihan kebugaran

5 prinsip latihan kebugaran jasmani

Halaman:
1 2 3
      
