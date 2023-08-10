Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Merawat dan Menumbuhkan Kumis Halus pada Wanita, Minyak Kelapa hingga Minyak Zaitun

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:00 WIB
Cara Merawat dan Menumbuhkan Kumis Halus pada Wanita, Minyak Kelapa hingga Minyak Zaitun
Cara merawat dan menumbuhkan kumis pada wanita. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KUMIS halus pada wanita mungkin akan terlihat aneh. Namun bagi beberapa orang kumis halus pada wanita akan menambah daya tarik terhadap lawan jenis.

Alhasil beberapa wanita justru ada yang ingin menumbuhkan kumis halus di atas bibirnya agar terlihat menarik. Bahkan ada pula wanita yang melakukan perawatan khusus agar kumis halusnya terjaga dengan baik.

Lantas bagaimana cara merawat kumis halus pada wanita secara alami? Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023) berikut ulasannya.

Wanita berkumis

1. Minyak kelapa

Selain merawat, minyak kelapa juga dapat merangsang pertumbuhan kumis pada wajah. Cukup ambil minyak kelapa secukupnya, lantas pijatlah dengan lembut di sekitar bagian kumis.

2. Campuran lemon dan kayu manis

Racikan ini disebut mampu menumbuhkan kumis secara alami. Lemon memiliki nutrisi berupa asam sitrat, kalsium, magnesium, vitamin C dan flavonoid, yang meningkatkan pertumbuhan rambut halus pada wajah. Gunakan ramuan ini sekitar dua kali seminggu untuk hasil terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement