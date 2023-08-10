Cara Merawat dan Menumbuhkan Kumis Halus pada Wanita, Minyak Kelapa hingga Minyak Zaitun

KUMIS halus pada wanita mungkin akan terlihat aneh. Namun bagi beberapa orang kumis halus pada wanita akan menambah daya tarik terhadap lawan jenis.

Alhasil beberapa wanita justru ada yang ingin menumbuhkan kumis halus di atas bibirnya agar terlihat menarik. Bahkan ada pula wanita yang melakukan perawatan khusus agar kumis halusnya terjaga dengan baik.

Lantas bagaimana cara merawat kumis halus pada wanita secara alami? Merangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023) berikut ulasannya.

1. Minyak kelapa

Selain merawat, minyak kelapa juga dapat merangsang pertumbuhan kumis pada wajah. Cukup ambil minyak kelapa secukupnya, lantas pijatlah dengan lembut di sekitar bagian kumis.

2. Campuran lemon dan kayu manis

Racikan ini disebut mampu menumbuhkan kumis secara alami. Lemon memiliki nutrisi berupa asam sitrat, kalsium, magnesium, vitamin C dan flavonoid, yang meningkatkan pertumbuhan rambut halus pada wajah. Gunakan ramuan ini sekitar dua kali seminggu untuk hasil terbaik.