9 Manfaat Pemanasan Sebelum Olahraga, Cegah Cedera hingga Melancarkan Peredaran Darah

MANFAAT pemanasan sebelum olahraga perlu diketahui. Pasalnya, pemanasan sangat diperlukan agar terjadi perenggangan otot dan tidak kaku.

Olahraga memang aktivitas yang baik dilakukan demi mendapat kesehatan. Namun, asal dalam berolahraga pun akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Untuk itu, sering kali orang sebelum olahraga terlebih dahulu melakukan pemanasan.

Penasaran apa saja manfaat pemansan sebelum olahraga? berikut kami rangkumkan dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

9 manfaat pemanasan sebelum olahraga

1. Mencegah cedera

Manfaat pemanasan sebelum olahraga yang pertama adalah bisa mencegah cedera otot menjadi lentur dan tidak kaku lagi, sehingga ketika melakukan gerakan- gerakan yang ekstream seperti angkat beban anda terhindar dari potensi cedera.

2. Melancarkam peredaran darah

Melakukan pemanasan sebelum olahraga dapat meningkatkan sistem kardiovaskular dan meningkatkan aliran darah ke otot- otot, sehingga suplai oksigen tersebar dengan baik ke seluruh tubuh. Hal tersebut dapat menambah performamu dalam berolahraga.

3. Membantu tubuh beradaptasi

Saat kamu memulai pemanasan, maka tubuh akan beradaptasi dengan gerakan- gerakan. Sehingga tubuh akan lebih siap untuk melakukan olahraga inti.

4. Ketegangan nyeri otot berkurang

Otot yang rileks setelah melakukan pemanasan, dapat membantu tubuh untuk bergerak lebih mudah tanpa rasa sakit.