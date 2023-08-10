Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

9 Manfaat Pemanasan Sebelum Olahraga, Cegah Cedera hingga Melancarkan Peredaran Darah

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:02 WIB
9 Manfaat Pemanasan Sebelum Olahraga, Cegah Cedera hingga Melancarkan Peredaran Darah
Manfaat pemanasan sebelum olagraga. (Foto: Freepik)
A
A
A

MANFAAT pemanasan sebelum olahraga perlu diketahui. Pasalnya, pemanasan sangat diperlukan agar terjadi perenggangan otot dan tidak kaku.

Olahraga memang aktivitas yang baik dilakukan demi mendapat kesehatan. Namun, asal dalam berolahraga pun akan berdampak buruk bagi kesehatan.

Untuk itu, sering kali orang sebelum olahraga terlebih dahulu melakukan pemanasan.

Penasaran apa saja manfaat pemansan sebelum olahraga? berikut kami rangkumkan dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

Pemanasan

9 manfaat pemanasan sebelum olahraga

1. Mencegah cedera

Manfaat pemanasan sebelum olahraga yang pertama adalah bisa mencegah cedera otot menjadi lentur dan tidak kaku lagi, sehingga ketika melakukan gerakan- gerakan yang ekstream seperti angkat beban anda terhindar dari potensi cedera.

2. Melancarkam peredaran darah

Melakukan pemanasan sebelum olahraga dapat meningkatkan sistem kardiovaskular dan meningkatkan aliran darah ke otot- otot, sehingga suplai oksigen tersebar dengan baik ke seluruh tubuh. Hal tersebut dapat menambah performamu dalam berolahraga.

3. Membantu tubuh beradaptasi

Saat kamu memulai pemanasan, maka tubuh akan beradaptasi dengan gerakan- gerakan. Sehingga tubuh akan lebih siap untuk melakukan olahraga inti.

4. Ketegangan nyeri otot berkurang

Otot yang rileks setelah melakukan pemanasan, dapat membantu tubuh untuk bergerak lebih mudah tanpa rasa sakit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/483/3158110/jalan_kaki-xo5D_large.jpg
Berapa Minimal Durasi Jalan Kaki untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/483/3156430/lari-B145_large.jpg
Apakah Boleh Berlari saat Sedang Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/483/3155112/olahraga-tMXg_large.jpg
4 Olahraga yang Cocok untuk Penderita Darah Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/481/3152102/lari-P2sJ_large.jpg
6 Tips Aman Berolahraga di Cuaca Dingin, Nomor 3 Penting Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151563/olahraga-fOGx_large.jpg
Ini Perbedaan Olahraga Hyrox dengan Crossfit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/483/3151513/lari-8B6p_large.jpg
6 Tips Mengatur Jadwal Olahraga Agar Konsisten
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement