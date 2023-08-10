5 Manfaat Daging Bekicot untuk Kesehatan, Penasaran?

DAGING bekicot mungkin bukan hidangan yang seringkali dijumpai dalam menu sehari-hari, tetapi daging bekicot ini memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan.

Siput atau bekicot merupakan daging yang memiliki kandungan gizi tinggi. Daging bekicot dikenal memiliki manfaat anti-inflamasi, antioksidan, kemampuan anti-kanker dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.

Rata-rata bekicot terdiri dari 80% air, 15% protein, dan 2,4% lemak. Bekicot tinggi vitamin E, A, K, dan B12 dan asam lemak vital, kalsium, zat besi, Selenium, dan magnesium.

Berikut ini adalah beberapa manfaat mengkonsumsi bekicot, dikutip dari Jebfoods,

1. Mengandung Vitamin Dan Mineral

Makan daging bekicot bermanfaat bagi kesehatan untuk segala usia. Daging bekicot mengandung vitamin A, E, B1, B3, B6, dan B12 yang tinggi.

Sebagai antioksidan, vitamin E memiliki peran. Vitamin B1, B3, B6, dan B12 adalah vitamin penting yang membantu pengobatan dan pencegahan diabetes. Sedangkan vitamin A dikenal sebagai vitamin yang larut dalam lemak yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh.

2. Daging Dan Lendirnya Mencegah Stroke

Air bekicot atau daging bekicot tidak hanya mencegah tapi juga mengobati penyakit stroke.

Lendir bekicot juga menurunkan tekanan darah tinggi yang berkaitan dengan stroke dengan mengurangi tekanan darah, risiko stroke berkurang. Makan bekicot sangat bermanfaat karena mengandung zat aktif yang menenangkan otak. Zat ini juga menyembuhkan sel yang rusak akibat stroke.

3.Kandungan Fosfor yang Tinggi

Bekicot kaya akan fosfor, yang memiliki peran utama yang dapat mendukung kesehatan gigi dan gusi, sintesis DNA, dan penyerapan kalsium.

Fosfor hadir di semua sel tubuh, dengan sebagian besar terkonsentrasi di tulang dan gigi. Daging bekicot menawarkan struktur dan kekuatan pada gigi, membantu menjaga kesehatan gigi dan gusi.