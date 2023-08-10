10 Rebusan Ampuh untuk Menurunkan Kolesterol Tinggi Dalam Tubuh

SAAT kolesterol tinggi tidak boleh diabaikan sebab hal ini berbahaya bagi kesehatan. Nah, ternyata ada beberapa jenis air rebusan yang mampu menurunkan kolestrol tinggi yang bisa dicoba.

Berbagai ramuan herbal dipercayai bisa mengurangi kadar kolesterol pada tubuh. Apa saja ramuan tersebut dikutip dari Times Of India,

1. Jahe

Jahe diperkaya senyawa bioaktif yang membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Sepotong kecil jahe direbus secara teratur akan membantu mencegah banyak penyakit dan infeksi.

2. Rebusan Daun Amla

Banyak nutrisi seperti vitamin, serat, folat, antioksidan, fosfor, dan zat besi ditemukan di Amla. Mengonsumsi Amla secara teratur membantu mengontrol kadar kolesterol tubuh. Untuk mengurangi kolesterol, Anda bisa mengonsumsi saat hangat.

3. Rebusan Daun Kemangi

Daun kemangi kaya akan xenoyl yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Telah terungkap dalam penelitian yang dilakukan pada daun kemangi bahwa sifat antibakteri dan antijamur dalam membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Anda dapat dengan mudah memasukkan rebusan daun kemangi dalam makanan harian.

4. Rebusan Daun Kelor

Daunnya banyak digunakan dalam masakan India karena serbaguna dan dapat dimasukkan ke dalam makanan dengan banyak cara, baik rebusan juga bisa mengurangi kadar kolesterol.

5. Rebusan Minyak Zaitun

Minyak zaitun dianggap sangat baik dalam hal kesehatan. Ini kaya akan lemak tak jenuh tunggal, yang membantu mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Penelitian tentang minyak zaitun mengungkapkan bahwa mengonsumsinya secara teratur juga membantu mengontrol tekanan darah tinggi.

6. Daun salam

Daun salam juga mampu untuk menurunkan kolesterol tinggi. Caranya dengan merebus sejumlah daun salam dalam air selama 15 menit. Daun salam mampu menurunkan kolesterol jahat, trigliserida, kolesterol total.