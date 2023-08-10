Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Sarapan yang Cocok untuk Diet, Salah Satunya Oatmeal

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |03:04 WIB
6 Sarapan yang Cocok untuk Diet, Salah Satunya Oatmeal
Sarapan oatmeal. (Foto: Freepik)
A
A
A

SAAT menjalani diet untuk menurunkan berat badan tidak usah berlebihan. Lebih baik pelan-pelan tanpa menyiksa diri namun konsisten.

Saat diet seseorang harus tetap mengonsumsi sarapan di pagi hari agar tidak cepat lapar. Namun, menu sarapan untuk seseorang yang sedang diet tentunya berbeda dengan yang lain.

Sarapan dapat membuat Anda merasa kenyang sampai waktu makan siang untuk meminimalkan ngemil. Hal itulah sebab mengapa jangan menjeda waktu sarapan ketika diet.

Berikut sarapan yang bisa dikonsumsi saat diet dikutip dari Healthline,

 telur

1. Telur

Telur merupakan salah satu yang kaya akan protein dan banyak vitamin penting. Berkat kandungan protein di dalamnya, telur dapat mengurangi nafsu makan dan memberikan dorongan untuk mengenyangkan.

 

2. Gandum

Olahan gandum yang sering dimakan biasanya dibuat menjadi roti. Dari satu porsi gandum seberat 28 gr, terdapat hampir 4 gr serat di dalamnya. Dalam sebuah penelitian, gandum bermanfaat mengurangi nafsu makan.

 BACA JUGA:

3. Pisang

Buah yang tinggi serat dan rendah kalori ini merupakan alternatif menu sarapan yang baik. Satu pisang berukuran sedang memiliki lebih dari 100 kalori dan mengandung 3 gr serat. Serat ternyata dapat membantu memperlambat pengosongan perut.

Halaman:
1 2
      
