Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Polusi Udara Picu Kanker Mulut?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:59 WIB
Apa Benar Polusi Udara Picu Kanker Mulut?
Polusi udara (Foto: Readers digest)
A
A
A

POLUSI udara sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang yang batuk pilek, bahkan ISPA gara-gara menghisap udara yang penuh polusi.

Berdasarkan penelitian di Universitas Asia dan Universitas Kedokteran Chung Shan di Taiwan menemukan adanya hubungan antara tingkat polusi udara dengan kanker. Penelitian tersebut juga dilakukan untuk memperingati hari aksi kanker mulut yang berlangsung sepanjang bulan November di Yayasan Kesehatan Mulut dan Yayasan Kanker Mulut.

 polusi udara

Dilansir dari website Nature, diperkirakan sebanyak 7.800 kasus baru kanker mulut dan orofaring terdiagnosis di Inggris.

Beberapa faktor risiko kanker mulut dipicu dengan gaya hidup yang tidak terjaga seperti merokok, minum alkohol, virus papiloma. Selain itu, paparan logam berat dam emisi dari tanaman petrokimia juga dianggap sebagai pemicu perkembangan penyakit.

sementara untuk polusi diketahui berbahaya bagi kesehatan pernapasan dan kardiovaskular.

Lantas apakah polutan udara dapat menyebabkan kanker mulut?

Para peneliti sedang menilai basis data kanker, kesehatan, asuransi dan kualitas nasional. Sebanyak 66 stasiun pemantauan mereka buat pada 2009 untuk memantau kualitas udara di seluruh Taiwan.

Selanjutnya pada 2012-2013 mereka kembali memeriksa catatan kesehatan. Diketahui ada 482.659 laki-laki yang berusia 40 tahun ke atas yang telah memberikan informasi tentang merokok.

 BACA JUGA:

Kemudian dari diagnosis kanker mulut tersebut dikaitkan dengan polutan udara yang diambil pada 2009. Hasilnya menunjukkan bahwa pada 2012-2013 terdapat 1.617 kasus kanker mulut pada pria.

Hal ini lantaran para pria lebih sering mengkonsumsi rokok secara signifikan terkait dengan peningkatan risiko diagnosis.

 BACA JUGA:

Sedangkan ketika dibandingkan dengan tingkat partikel dibawah 26,74 μg/m3 (mikrogram per meter kubik), mereka yang di atas 40,37 μg/m3 dikaitkan dengan peningkatan risiko diagnosis kanker mulut sebesar 43 persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3185005//ini_5_makanan_yang_bisa_kurangi_risiko_penyakit-zi1a_large.jpg
Ini 5 Makanan yang Bisa Kurangi Risiko Penyakit Jantung, Stroke dan Kanker hingga Alzheimer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/482/3184696//kanker-sriR_large.jpg
5 Mitos Cegah Kanker yang Masih Dipercaya, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184510//perubahan_iklim-gye6_large.jpg
Indonesia Luncurkan Peta Jalan Karbon Biru ‘Senjata’ Melawan Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/482/3183569//sakit_kanker-tU7B_large.jpg
3 Pola Makan Ini Terbukti Turunkan Risiko Kanker Usus Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/482/3179784//menkes-QyAx_large.jpg
Fenomena Hujan Mengandung Mikroplastik, Menkes Ajak Warga Pakai Masker
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement