Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bukan Hanya Wahana Air, Transera Waterpark Bekasi Juga Punya Museum Sejarah Islam

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:41 WIB
Bukan Hanya Wahana Air, Transera Waterpark Bekasi Juga Punya Museum Sejarah Islam
GM Transera Waterpark, Zaki Afifi di Podcast Aksi Nyata Partai Perindo. (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

SEBAGAI destinasi wisata favorit keluarga, Transera Waterpark di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukan hanya menyajikan hiburan dan wahana air saja. Tapi juga menghadirkan Museum Sejarah Islam sebagai sarana edukasi buat pengunjung.

GM Transera Waterpark, Zaki Afifi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim. Untuk itu pihaknya ingin lebih mengenalkan tentang sejarah Silam lewat museum tersebut.

 BACA JUGA:

"Kita angkat cerita tentang peninggalan sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di sana juga ada (replika) sandal Rasul zaman dulu, ada pedang juga dan itu sangat menarik," ujar Zaki seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Wisata Religi sebagai Strategi Untuk Keluarga Pergi Berekreasi', Kamis (10/8/2023).

Zaki mengungkapkan bahwa barang-barang peninggalan Rasulullah SAW itu replika karena yang asli ada di Turki. Namun pihaknya sudah mendapat izin dari museum yang ada di Turki untuk dibuat replikanya.

 Ilustrasi

Transera Waterpark Bekasi (Ig @transerawaterpark.bekasi)

"Museum ini di Asia Tenggara cuma ada dua, di Malaysia dan Indonesia. Ini kesempatan bagus apalagi sebagai Muslim, siapa yang tidak kenal dengan Rasulullah, sosok panutan kita. Dan artinya ingin mengenalkan sejarah perjuangan Rasulullah kepada pengunjung," tuturnya.

 BACA JUGA:

Sejak museum religi itu dibuka, ternyata mendapat sambutan antusias dari pengunjung. Zaki mengatakan pengunjung yang datang mulai dari PAUD hingga SMA.

"Biasanya mereka belajar dari buku atau YouTube, sekarang bisa lihat langsung sejarah Rasul dan sahabatnya. Itu sangat positif," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/408/3013415/tak-perlu-ke-timur-indonesia-healing-sambil-main-kayak-bisa-kok-di-jakarta-KwpDB2aRwl.JPG
Tak Perlu ke Timur Indonesia, Healing Sambil Main Kayak Bisa Kok di Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/408/3006383/wisata-air-tejaherang-subang-wisata-gratis-di-subang-cocok-buat-self-healing-MAXwRiTlaa.JPG
Wisata Air Tejaherang Subang, Wisata Gratis di Subang Cocok buat Self Healing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/406/2995249/5-fakta-umbul-pelem-waterpark-yang-viral-gegara-kades-bagi-bagi-thr-rp400-ribu-0OoFSwExQt.JPG
5 Fakta Umbul Pelem Waterpark yang Viral Gegara Kades Bagi-Bagi THR Rp400 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/406/2994901/cocok-buat-relaksasi-air-panas-gunung-galunggung-dipercaya-ampuh-sembuhkan-penyakit-kulit-av4muV7VI4.JPG
Cocok buat Relaksasi, Air Panas Gunung Galunggung Dipercaya Ampuh Sembuhkan Penyakit Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/408/2994378/bangga-dancing-fountain-tirta-cerita-tmii-masuk-daftar-5-air-mancur-terbaik-dunia-6YX7G3d5tB.jpg
Bangga! Dancing Fountain Tirta Cerita TMII Masuk Daftar 5 Air Mancur Terbaik Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/408/2976443/8-akuarium-terindah-di-dunia-pemandangannya-keren-bikin-pikiran-fresh-isbU9YUZ3f.JPG
8 Akuarium Terindah di Dunia, Pemandangannya Keren Bikin Pikiran Fresh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement