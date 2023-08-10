Bukan Hanya Wahana Air, Transera Waterpark Bekasi Juga Punya Museum Sejarah Islam

SEBAGAI destinasi wisata favorit keluarga, Transera Waterpark di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, bukan hanya menyajikan hiburan dan wahana air saja. Tapi juga menghadirkan Museum Sejarah Islam sebagai sarana edukasi buat pengunjung.

GM Transera Waterpark, Zaki Afifi menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya mayoritas muslim. Untuk itu pihaknya ingin lebih mengenalkan tentang sejarah Silam lewat museum tersebut.

"Kita angkat cerita tentang peninggalan sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Di sana juga ada (replika) sandal Rasul zaman dulu, ada pedang juga dan itu sangat menarik," ujar Zaki seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Wisata Religi sebagai Strategi Untuk Keluarga Pergi Berekreasi', Kamis (10/8/2023).

Zaki mengungkapkan bahwa barang-barang peninggalan Rasulullah SAW itu replika karena yang asli ada di Turki. Namun pihaknya sudah mendapat izin dari museum yang ada di Turki untuk dibuat replikanya.

Transera Waterpark Bekasi (Ig @transerawaterpark.bekasi)

"Museum ini di Asia Tenggara cuma ada dua, di Malaysia dan Indonesia. Ini kesempatan bagus apalagi sebagai Muslim, siapa yang tidak kenal dengan Rasulullah, sosok panutan kita. Dan artinya ingin mengenalkan sejarah perjuangan Rasulullah kepada pengunjung," tuturnya.

Sejak museum religi itu dibuka, ternyata mendapat sambutan antusias dari pengunjung. Zaki mengatakan pengunjung yang datang mulai dari PAUD hingga SMA.

"Biasanya mereka belajar dari buku atau YouTube, sekarang bisa lihat langsung sejarah Rasul dan sahabatnya. Itu sangat positif," ucapnya.