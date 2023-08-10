Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Transera Waterpark, Destinasi Wisata Favorit Keluarga di Bekasi!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:27 WIB
Transera Waterpark, Destinasi Wisata Favorit Keluarga di Bekasi!
Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bersama GM Transera Waterpark Zaki Afifi. (Foto: MPI/Syifa Fauziah)
A
A
A

TRANSERA Waterpark di Kota Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat merupakan destinasi wisata favorit keluarga. Menghabiskan akhir pekan bersama orang tersayang di Transera sangat menyenangkan. Ada beragam wahana air seru yang bisa dinikmati.

Tempat ini memiliki dekorasi uang unik dan khas. Ditambah lagi suasananya mengangkat tema alam Afrika yang identik dengan view eksotis.

Menariknya, waterpark ini menjadi satu-satunya tempat yang memiliki dua zona, yakni zona basah dan juga zona air. Sekitar 23 wahana yang bisa dinikmati pengunjung, seperti Zambesi River, Mosi Oa Tunya, Crazy Cone, Cango Slide, Turkana Pool, Voodoo House, Golwe Pool, Lampion Park, Gari-Gari, Tangalooma, Ducky Dunks, dan masih banyak lagi.

 BACA JUGA:

"Bisa dilihat kolam kita juga airnya sangat bersih dan tiap hari selalu ramai pengunjung," ujar GM Transera Waterpark, Zaki Afifi dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo bertajuk 'Wisata Religi sebagai Strategi untuk Keluarga Pergi Berekreasi', Kamis (10/8/2023).

Ilustrasi

 Transera Waterpark Bekasi (IG @transerawaterpark.bekasi)

Zaki menambahkan yang menarik dari waterpark ini adalah memiliki wahana Museum Sejarah Islam dan juga Mini Zoo.

"Kita mau masyarakat Jabodetabek nggak usah jauh-jauh ke Bandung, bisa ke Transera, ada kolam ombak, ada wisata religi, ada mini zoo. lengkap semua," ucapnya.

 BACA JUGA:

Tak perlu khawatir, Transera Waterpark juga menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung, berikut rangkumannya.

- ATM center

- Gazebo

- Restoran

- Klinik

- Mushola

- Ruang bilas

- Loker

- Warung kopi

- Area parkir yang luas

- merchandise shop

