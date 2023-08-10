8 Bar Terbaik di Hong Kong 2023, Rekomendasi buat Turis Bersantai dan Melepas Penat

HONG Kong termasuk salah satu destinasi atau pusat makanan dan minuman terbaik di dunia. Ada banyak pilihan wisata kuliner dan hiburan yang bisa dinikmati di Hong Kong, salah satunya ada bar. Ya, Hong Kong punya sederet bar terbaik.

Baru-baru ini, Hong Kong jadi tuan rumah penghargaan Asia’s 50 Best Bar 2023, salah satu survei cita rasa dan tren koktail paling bergengsi di Asia.

Nah, jika Anda berkunjung ke Hong Kong, silakan luangkan waktu untuk bersantai di bar-bar terbaik di kota termahal di dunia ini.

Mengutip dari Hong Kong Tourism Board atau HKTB, berikut pilihan 8 bar terbaik Hong Kong yang dapat masuk daftar Asia's 50 Best Bar 2023.

1. COA – peringkat 1

COA menduduki posisi No. 1 dalam Asia's 50 Best Bar selama tiga tahun berturut-turut dan juga dianugerahi sebagai Bar Terbaik di Asia dan Bar Terbaik di Hong Kong yang disponsori oleh Perrier.

Bar milik bartender terkenal Jay Khan ini menampilkan lebih dari 200 botol tequila, mezcal, dan minuman beralkohol buatan tangan khas Meksiko lainnya, seperti raicilla, bacanora, sotol, dan charanda. Khan, seorang veteran industri dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, terpilih sebagai Bartender Terbaik (Bartenders’ Bartender) di Asia's 50 Best Bars 2020.

COA Bar (IG @coahongkong)

Di dalam ruangan bergaya industrial yang diterangi cahaya lilin, para penggemar minuman beralkohol dapat menikmati mezcal varietas langka dan minuman beralkohol berbahan dasar agave lainnya yang belum banyak, serta koktail khas seperti campuran mezcal dan tequila yang dibubuhi jeruk bali, La Paloma de Oaxaca, yang menjadi satu-satunya koktail yang ada dalam daftar sejak bar ini dibuka.

Kreasi baru lainnya, seperti Ancho Highball (tequila, prem asin, ancho chili, dan soda jambu biji), memperluas kecintaan Khan pada agave menjadi penghormatan penuh pada ruangan penyimpanan makanan Meksiko.

Lokasi : Shop A, LG/F Wah Shin House, 6-10 Shin Hing Street, Central, Hong Kong, Central, Hong Kong

2. Argo – peringkat 8

Bar inovatif ini dinamai Argo, kapal yang membawa Jason dan para Argonaut ke Golden Fleece dalam mitologi Yunani.

Menu Argo menggunakan bahan-bahan yang berasal dari Asia. Setiap minuman memiliki dua bentuk, mengeksplorasi asal-usul dan evolusinya – atau alternatifnya, seperti menggunakan tonka sebagai pengganti vanila. Koktail lainnya yang dipadukan dengan sejarah gastronomi Hong Kong yang kaya, seperti Black Dot Manhattan Flight yang disimpan dalam wadah tanah liat, terdiri dari cognac, wiski, bir yang difortifikasi, melon, dan cuka hitam.

Agro Bar (IG @agrobarhk)

Di antara pilihan minuman yang dipilih dengan cermat, Argo Martini merupakan salah satu minuman andalan mereka, dengan perpaduan bahan-bahan premium dan metode pembuatan yang eksklusif, menjadikannya minuman yang wajib dicoba oleh para pencinta dan penggemar koktail.

Lokasi : 8 Finance St, Central, Hong Kong

3. Darkside – peringkat 9

Bertempat di hotel Rosewood Hong Kong, Darkside mengambil namanya dari julukan sehari-hari untuk sisi Kowloon Hong Kong, tempat Rosewood berada. Mengambil inspirasi dari segala hal yang gelap, Darkside berfokus pada minuman beralkohol, cerutu, dan cokelat yang jika dipadukan dengan musik live akan menciptakan pengalaman yang benar-benar elegan.

Bar ini memiliki cognac grande Champagne dan port eksklusif dari sumber spesial, yang dapat Anda cicipi langsung dari tongnya. Gibson di sini adalah bintang tersendiri, dengan pilihan bahan dasar vodka atau gin, anggur Riesling, Mancino vermouth secco dan bianco, sherry, serta sari bawang.

Sebagai alternatif, menu The Art of Mahjong yang diluncurkan pada November 2022, menata ulang petak-petak bonus dari permainan kuno ini menjadi koktail imajinatif dan unik yang berpusat di sekitar tanaman Konghucu yang terkait, dengan karya seni khusus yang memukau di setiap halamannya.

Lokasi : Rosewood Hong Kong Victoria Dockside, 18 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong