3 Tempat Wisata Romantis di Medan 2023, Bisa Menikmati Senja Bareng Orang Terkasih

KOTA Medan yang dijuluki Paris Van Sumatera menyuguhkan pemandangan yang begitu indah dan eksotis untuk sepasang kekasih.

Tempat di mana pesona sejarah dan keramahan budaya bersatu demi menciptakan suasana romantis yang tak terlupakan.

Dalam setiap sudutnya, Medan memancarkan pesona romantis yang tak dapat dilupakan. Menjadi saksi cinta Anda bersama pasangan untuk merayakan ikatan cinta dalam suasana yang penuh dengan keindahan .

Medan adalah perpaduan sempurna antara kesibukan perkotaan dan pesona alam yang menakjubkan.

Berikut 3 Tempat Wisata Romantis, yang wajib kamu kunjungi ketika berlibur ke kota Medan, diikutip dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

Tempat wisata romantis di Medan 2023. (Foto:Instagram)

1. Romance Bay

Wisata Romance Bay adalah pengalaman romantis yang menakjubkan. Dengan pasir putih lembut dan air laut yang tenang, tempat ini cocok untuk pasangan yang ingin merasakan kedamaian dan keindahan alam.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan foto sempurna, sebaiknya menunggu sunset, karena saat sunset tiba Romance Bay memberikan pesona cantik yang menciptakan latar belakang sempurna untuk momen romantis. Anda dapat duduk bersama pasangan anda di pinggir pantai sambil menikmati keindahan sunset yang menakjubkan.

Tidak hanya itu juga, Anda juga dapat merasakan keindahan Teluk Romance Bay dengan berlayar menggunakan perahu tradisional. Pemandangan dari perairan laut akan memberikan persfektif yang berbeda dan mempesona terhadap tempat ini.

Jadi, jika Anda mencari tempat yang sempurna untuk merayakan cinta dan merasakan ketenangan alam, Wisata Romance Bay Medan adalah pilihan yang tepat. Disini, Anda dan pasangan dapat menciptakan momen romantis yang abadi sambil menikmati keindahan alam dan laut yang menakjubkan. Untuk memasuki tempat ini, pengunjung dikenakan biaya Rp40.000 per orang.

2. Pantai Mangrove Kampung Nipah

Pantai Mangrove Kampung Nipah merupakan sebuah tempat yang memukau yang menggabungkan pesona pantai dan keindahan hutan bakau. Begitu anda tiba, Anda akan disambut oleh hamparan hutan bakau yang rimbun, dengan pohon-pohon menjulang tinggi dan akar-akar yang menjalar ke dalam air.

Berjalan melalui jembatan kayu yang melintasi hutan bakau, Anda akan merasakan suasana yang tenang yang diciptakan oleh bunyi air. Keindahan alam ini menciptakan latar belakang yang sempurna untuk momen romantis berdua.

Pantai Mangrove Kampung Nipah juga menawarkan pengalaman unik dalam menjelajahi ekosistem hutan bakau. Anda dapat menyewa perahu atau kayak untuk berkeliling di sekitar hutan bakau, menjelajahi aliran sungai yang tenang di tengah kehijauan yang menakjubkan.

Dengan keindahan alam yang mempesona dan suasana yang tenang, Pantai Mangrove Kampung Nipah menjadi tempat yang ideal untuk pasangan yang ingin merasakan kedamaian alam sambil menciptakan kenangan romantis yang tak terlupakan.

Untuk memasuki tempat ini, pengunjung dikenakan biaya tiket Rp20.000 per orang