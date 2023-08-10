Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Destinasi Wisata di Banyumas Paling Populer, dari Telaga Sunyi hingga Curug Ceheng

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |04:06 WIB
Telaga sunyi di Banyumas. (Foto: Instagram/@Permadidwae)
DAERAH Banyumas menawarkan berbagai destinasi wisata menarik mulai dari wisata sejarah hingga pemandangan alam yang memukau.

Baturraden dan Gunung Slamet, di Banyumas merupakan destinasi populer yang kerap jadi tujuan wisatawan saat ke sana.

Tak hanya itu lho, ternyata ada banyak tempat wisata menarik yang wajib dikunjungi saat ke Banyumas yang dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (12/8/2023).

Masjid saka

Masjid Saka Tunggal di Banyumas yang populer. (Foto: Ist)

Curug Ceheng

Curug Ceheng terletak di Desa Gandatapa dengan ketinggian 13 meter, dimana air yang dialirkannya sangat dingin dan jernih berasal dari Kali Pelus. Di bawahnya terdapat sebuah kolam alami yang cukup besar dan cukup dalam.

Untuk menikmati keindahan curug Ceheng, pengunjung perlu melakukan trekking menapakki anak tangga. Sepanjang perjalanan kamu akan disuguhkan hijaunya vegetasi yang membantu melepaskan penat. Air di curug Ceheng cukup dingin dan segar.

Masjid Saka Tunggal

Selain menikmati keindahan alamnya, kamu juga bisa melakukan wisata religi dengan mengunjungi Masjid Saka Tunggal.

Disebut juga dengan Masjid Baitussalam berada di Desa Cikakak, masjid ini dipercaya telah berdiri sejak ratusan tahun lalu. Menariknya tembok masjid terbuat dari anyaman dengan motif berbentuk wajik, dengan beberapa tiang penyangga dengan tinggi sekitar 5 meter.

Curug Kembar Ketenger

Sesuai dengan namanya air terjun ini memiliki dua aliran air jatuh yang berdampingan, dimana aliran airnya cukup deras, jernih, dan segar.

Wisatawan dapat berenang maupun berendam di kolam yang ada di bawah aliran jatuh tersebut. Bagi pengunjung yang datang dan ingin menikmati keindahan curug kembar perlu membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja per orangnya.

