Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Destinasi Wisata Populer di Sumatera Utara, Tujuan Favorit Para Turis

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |12:00 WIB
7 Destinasi Wisata Populer di Sumatera Utara, Tujuan Favorit Para Turis
Danau Toba, destinasi wisata terpopuler di Sumatera Utara (Foto: Maritim.go.id)
A
A
A

SUMATERA Utara punya beragam tempat wisata mulai dari bertemakan alam, bahari, kuliner, religi, edukasi, hingga budaya yang unik. Beberapa di antaranya sangat populer di mata wisatawan.

Danau Toba salah satu yang sudah sangat terkenal dan kini jadi destinasi super prioritas. Selain Danau Toba ada banyak lagi lho.

Berikut 7 destinasi wisata terpopuler di Sumut, dikutip dari beberapa sumber :

 BACA JUGA:

1. Bukit Holbung

Bukit Holbung adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Dolok Raja, Kabupaten Samosir, bukit setinggi 1.350 MDPL ini dan pernah jadi lokasi syuting film 'Ngeri-Ngeri Sedap'.

 Ilustrasi

Bukit Holbung di Samosir, Sumatera Utara (Okezone.com/Yesica Kirana)

Selain indah, Bukit Holbung juga menyimpan beragam mitos dan cerita legenda, salah satunya mitos tentang cinta. Konon, bagi siapapun yang berhasil mendaki hingga ke puncak bukit delapan, maka perjalanan cintanya akan mulus.

2. Danau Toba

Danau Toba sudah terkenal hingga mancanegara dan jadi salah satu ikon pariwisata Indonesia. Selain menyajikan keindahan, danau vulkanis terbesar di dunia ini juga menyimpan beragam cerita legenda dan sejarah unik.

 BACA JUGA:

Danau Toba diyakini terbentuk karena letusan gunung Toba puluhan ribu tahun lalu. Letusan maha dahsyat itu membentuk kaldera besar.

 Ilustrasi

Danau Toba (Okezone.com/Pradita Ananda)

Sekitar Danau Toba kini sudah berdiri hotel-hotel dan restoran yang membuat wisatawan makin termanjakan.

3. Istana Maimun

Istana Maimun terletak di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Situs cagar budaya ini peninggalan Kerajaan Deli.

Dibangun oleh Sultan Al Rasyid Perkara Alamsyah pada 1887. Desain bangunannya adalah perpaduan Indonesia, Persia, dan Eropa.

Ilustrasi

Istana Maimun

Istana Maimun dibuka untuk umum setiap hari dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Khusus Jumat ada jeda antara pukul 12.00 sampai 14.00 WIB. Tiket masuk Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak.

Istana Maimun menyajikan kemegahan sejarah Kerajaan Deli. Di sini pengunjung bisa melihat barang peninggal kerajaan seperti Meriam Puntung dan Istana Klasik. Anda juga dapat menyewa baju adat untuk foto-foto.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044584/pakaian_adat_batak_mandailing-wGtB_large.JPG
Daftar Marga Batak Islam di Indonesia Berikut Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/406/3039776/tari_tortor_batak-G5JK_large.JPG
5 Marga Tertinggi dalam Suku Batak, Wajib Tahu Jangan Sampai Keliru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/408/3021057/istana_maimun-obBW_large.JPG
7 Tempat Wisata Hits di Sumatera Utara, Nomor 1 Berstatus UNESCO Global Geopark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/406/2965966/benarkah-nenek-moyang-asli-suku-batak-berasal-dari-asia-selatan-g7RybXIsr5.jpg
Benarkah Nenek Moyang Asli Suku Batak Berasal dari Asia Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/408/2946234/6-tempat-merayakan-malam-tahun-baru-2024-di-medan-nikmati-beragam-hiburan-WUNA6tBPQg.jpg
6 Tempat Merayakan Malam Tahun Baru 2024 di Medan, Nikmati Beragam Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/406/2942816/puncak-arus-penumpang-kereta-nataru-2024-di-sumut-dipastikan-akhir-pekan-ini-M8oie8XsoD.jpg
Puncak Arus Penumpang Kereta Nataru 2024 di Sumut Dipastikan Akhir Pekan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement