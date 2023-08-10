7 Destinasi Wisata Populer di Sumatera Utara, Tujuan Favorit Para Turis

SUMATERA Utara punya beragam tempat wisata mulai dari bertemakan alam, bahari, kuliner, religi, edukasi, hingga budaya yang unik. Beberapa di antaranya sangat populer di mata wisatawan.

Danau Toba salah satu yang sudah sangat terkenal dan kini jadi destinasi super prioritas. Selain Danau Toba ada banyak lagi lho.

Berikut 7 destinasi wisata terpopuler di Sumut, dikutip dari beberapa sumber :

1. Bukit Holbung

Bukit Holbung adalah salah satu spot terbaik untuk menikmati Danau Toba dari ketinggian. Terletak di Desa Dolok Raja, Kabupaten Samosir, bukit setinggi 1.350 MDPL ini dan pernah jadi lokasi syuting film 'Ngeri-Ngeri Sedap'.

Bukit Holbung di Samosir, Sumatera Utara (Okezone.com/Yesica Kirana)

Selain indah, Bukit Holbung juga menyimpan beragam mitos dan cerita legenda, salah satunya mitos tentang cinta. Konon, bagi siapapun yang berhasil mendaki hingga ke puncak bukit delapan, maka perjalanan cintanya akan mulus.

2. Danau Toba

Danau Toba sudah terkenal hingga mancanegara dan jadi salah satu ikon pariwisata Indonesia. Selain menyajikan keindahan, danau vulkanis terbesar di dunia ini juga menyimpan beragam cerita legenda dan sejarah unik.

Danau Toba diyakini terbentuk karena letusan gunung Toba puluhan ribu tahun lalu. Letusan maha dahsyat itu membentuk kaldera besar.

Danau Toba (Okezone.com/Pradita Ananda)

Sekitar Danau Toba kini sudah berdiri hotel-hotel dan restoran yang membuat wisatawan makin termanjakan.

3. Istana Maimun

Istana Maimun terletak di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Situs cagar budaya ini peninggalan Kerajaan Deli.

Dibangun oleh Sultan Al Rasyid Perkara Alamsyah pada 1887. Desain bangunannya adalah perpaduan Indonesia, Persia, dan Eropa.

Istana Maimun

Istana Maimun dibuka untuk umum setiap hari dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Khusus Jumat ada jeda antara pukul 12.00 sampai 14.00 WIB. Tiket masuk Rp10.000 per orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak.

Istana Maimun menyajikan kemegahan sejarah Kerajaan Deli. Di sini pengunjung bisa melihat barang peninggal kerajaan seperti Meriam Puntung dan Istana Klasik. Anda juga dapat menyewa baju adat untuk foto-foto.