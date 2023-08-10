Menjelajahi Keindahan Pantai Babah Kuala di Aceh, Destinasi Wisata yang Eksotis!

SELAIN terkenal sebagai daerah penghasil kopi terbaik di dunia, Aceh juga dikenal dengan sejuta pemandangan garis pantai yang sayang untuk dilewatkan.

Salah satunya adalah objek wisata Babah Kuala, di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Pantai indah berpasir putih ini ramai dikunjungi warga pada pagi hari terutama saat libur akhir pekan tiba.

Air laut yang biru, berpadu dengan pasir yang putih, menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk berwisata sembari mencoba sensasi mandi hingga bermain pasir di bibir pantai babah kuala.

Selain itu, ombak yang tenang di pantai ini menjadi salah satu alasan wisatawan berkunjung kemari.

Pantai Babah Kuala di Aceh yang memesona. (Foto: Syukri)