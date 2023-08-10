Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Banyak Orang Minang Punya Nama Bule? Simak Riwayatnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |16:00 WIB
Kenapa Banyak Orang Minang Punya Nama Bule? Simak Riwayatnya
Rumah adat Minangkabau. (Foto: Budayaindonesia.com)
A
A
A

MENGUAK alasan kenapa banyak orang Minang punya nama bule. Padahal pada zama dahulu beberapa orangtua memberika nama anaknya dengan Kirai, Upiak Arai, Talipuak, Si Rancak.

Kemudian setelah Islam masuk dan berkembang, nama-nama orang Minang mulai berubah menjadi kearab-araban seperti Mohammad Attar, Mohammad Natsir, Saiful, Bahri, Mochtar, Ali, Amir, Arifin, dan banyak lainnya.

Namun, semakin bergesar ke tahun berikutnya ada orangtua memberika nama anaknya seperti bule.

 BACA JUGA:

Lantas apa alasan kenapa banyak orang Minang punya nama bule? simak penjelasannya di sini.

Beberapa faktor anak Minang memiliki nama bule dikarenakan permasalahan kultural imbas kejadian Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Ilustrasi

Kesenian tradisional Minangkabau

Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein di Padang, Sumatera Barat.

 BACA JUGA:

Konflik yang terjadi ini sangat dipengaruhi oleh tuntutan pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas.

Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.

Bibit-bibit konflik tersebut mulai terjadi sejak dikeluarkannya Perda Nomor 50 tahun 1950 tentang Pembentukan Wilayah Otonom oleh Provinsi Sumatra Tengah. Wilayah ini meliputi Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang masih mencakup Kepulauan Riau.

Halaman:
1 2
      
