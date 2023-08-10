4 Fakta Unik Gili Iyang Sumenep, Pulau Awet Muda Pemegang Kualitas Udara Terbaik

Pulau Gili Iyang di Sumenep, Madura, Jawa Timur punya kadar oksigen terbaik. (Instagram @rizahimawan)

PULAU Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur menyimpan banyak fakta unik. Selain keindahan alam yang asri dengan pepohonan ditambah pantai pasir putih dan laut dengan air jernih biru toska, Gili Iyang juga tercatat sebagai pulau dengan kadar oksigen tertinggi di Indonesia bahkan dunia.

Dengan kualitas udara terbaik yang dimiliki, tentu Gili Iyang jadi destinasi liburan yang pas buat healing atau refreshing. Hal lain yang menarik adalah Gili Iyang disebut-sebut sebagai pulau awet muda. Kok bisa?

Berikut beberapa fakta unik tentang Gili Iyang Sumenep.

1. Asal-usul Gili Iyang

Pulau ini dulunya dikenal dengan nama Gila Iyang dan Gili Elang. Menurut penuturan penduduk setempat, terdapat dua sejarah yang berbeda mengenai asal muasal nama pulau tersebut.

Pertama adalah Gila Iyang yang artinya 'gila dari nenek moyang'. Dahulu pulau ini merupakan pulau yang dijadikan sebagai tempat pembuangan orang gila. Saat pertama ditemukan, pulau ini ditempati oleh orang-orang gila.

Kedua, asal nama pulau ini adalah Gili Elang atau Pulau Elang yang memiliki arti 'pulau yang hilang' dalam bahasa Madura. Sebab, pada zaman penjajahan Belanda, pulau ini merupakan pulau yang tidak ditemukan atau hilang.

Sementara pulau-pulau di sekitarnya telah ditemukan terlebih dahulu. Dari hasil verifikasi Tim Pembakuan Nama Rupabumi Tahun 2006, nama pulau ini dibakukan menjadi Giliyang yang kemudian dikenal oleh masyarakat Sumenep sampai sekarang.

Gili Iyang bagian dari Kecamatan Dungkek. Pulau ini diyakini mulai dihuni sejak masa pemerintahan Sultan Abdurrahman pada 1811-1854 Masehi.

Di masa itu, yang menemukan pulau ini disebut-sebut merupakan seorang keluarga pelaut dari Makassar bernama Daeng Masalle.

Setelah Masalle, banyak keluarganya yang dari Makassar ikut hijrah melalui Desa Bancamara. Mereka terus menetap turun-temurun dan berasimilasi dengan warga lokal.

2. Kadar oksigen tinggi

Pulau yang dihuni kurang lebih 4.500 jiwa ini mulai menyedot kedatangan turis mancanegara.

Pulau kecil di tengah 17 ribu pulau di kawasan Nusantara ini didatangi banyak kalangan, suku, dan bahkan bangsa lain hanya untuk menghirup oksigen di pulau mini itu.

Gili Iyang berada di posisi kedua di dunia untuk kadar oksigen tertinggi, dan menduduki peringkat pertama untuk kadar oksigen tertinggi di Indonesia.

Fakta ini didapatkan melalui berbagai penelitian di awal tahun 2000-an oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Lalu tahun 2005-2006 dilanjutkan oleh LIPI.

Menurut salah satu pelaku wisata di Pulau Gili Iyang, oksigen yang ada di Gili Liyang itu bukan berasal dari tumbuhan, namun dari sirkulasi udara hasil pertemuan angin Jawa dan angin Kalimantan yang berlangsung di atas Pulau Gili Iyang.

Dari hasil sirkulasi udara tersebut, pada siang hari kadar oksigen di Gili Iyang menyentuh angka 20,9 persen dan 21 persen di malam hari.

Bahkan saat penelitian berlangsung, kadar oksigen sempat menyentuh angka 30 persen.

Sementara di daerah-daerah lain, kadar oksigen rata-rata berkisar antara 17-18 persen. Artinya, kadar oksigen di Pulau Gili Iyang 3 persen hingga 4 persen di atas normal.