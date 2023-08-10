Flores Sea Kayak Expedition akan Memulai Perjalanan Ujung Barat Labuan Bajo, Dorong Sport Tourism

FLORES Sea Kayak Expedition bagian dari Dayung Jelajah Nusantara akan memulai perjalanannya dari ujung barat Pulau Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga ujung timur Pulau Flores di Larantuka.

Perjalanan itu akan dimulai pada Agustus hingga September 2023. Serta mendapatkan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), sebagai salah satu kegiatan sport tourism di Indonesia.

"Dayung Jelajah Nusantara - Flores Sea Kayak Expedition 2023 diharapkan mampu mengakselerasi promosi destinasi wisata dan mendorong pengembangan sport tourism," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno beberapa waktu lalu.

Ekspedisi ini akan melakukan perhentian di 38 titik pesisir yang dilewati, dan merupakan salah satu potensi sport tourism yang bisa dikembangkan untuk menambah alternatif wisata minat khusus di kawasan wisata bahari di Labuan Bajo dan Pulau Flores.

Flores Sea Kayak Expedition akan memulai perjalanan ujung barat Labuan Bajo. (Foto: Ist)

"Jalur kayak baru akan dibuka di kepulauan Flores oleh Tim Ekspedisi Indonesia WANADRI, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung bersama Rumah Nusantara melalui Program Ekspedisi Berkelanjutan Jelajah Dayung Nusantara (JDN)," ujar Yoppi Rikson, Ketua Tim Ekspedisi.

Selain itu, kata dia, diadakannya Flores Sea Kayak Expedition untuk memperkuat promosi Flores sebagai salah satu tujuan wisata bahari unggulan di Indonesia.

Awak ekspedisi JDN kali ini berjumlah enam orang pendayung yang disebut Tim Segara dan empat orang tim pendukung yaitu Tim Nusa yang akan siap siaga di darat.

Tim Segara akan mendayung mengitari pulau Flores, yang berjarak tempuh 1.045 km, dalam durasi pelaksanaan 45 - 50 hari di periode Agustus September 2023.