HOME WOMEN TRAVEL

Jarang Diketahui, Ini Rutinitas Penting yang Dilakukan Pilot Sebelum Lepas Landas

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |20:05 WIB
Jarang Diketahui, Ini Rutinitas Penting yang Dilakukan Pilot Sebelum Lepas Landas
Rutinitas penting pilot sebelum lepas landas. (Foto:iStock)
A
A
A

MENJADI pilot tidak hanya tentang menerbangkan pesawat. Ini juga soal gaya hidup yang membutuhkan disiplin, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang kompleksitas penerbangan.

Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan seorang pilot sebelum lepas landas? Air India membagikan tweet yang menampilkan rutinitas Komandan Senior Anny Divya, sebelum mempersiapkan diri untuk lepas landas.

“Apa yang dilakukan pilot sebelum siap lepas landas? Komandan Senior kami Anny Divya membawa kami ke belakang layar dan menunjukkan kepada kami rutinitas pra-penerbangan seorang pilot,” tulis tweet tersebut.

Sebelum lepas landas, pilot melakukan serangkaian tugas penting untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelancaran perjalanan.

Rutinitas pilot

Rutinitas penting pilot sebelum terbang. (Foto:Reuters)

Video klip pendek itu menunjukkan Komandan Senior menunjukkan rutinitasnya menyiapkan seragam, mengemasi tasnya, dan memastikan dia cukup istirahat untuk mengikuti tes napas.

Halaman:
1 2
      
