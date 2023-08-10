Penumpang Minta Tukar Bangku saat di Pesawat, Kasih atau Tidak?

APAKAH Anda pernah diminta untuk bertukar bangku di dalam kabin pesawat dengan berbagai alasan? Hal ini lumrah terjadi, lalu bagaimana cara menyikapinya?

Situs web perjalanan The Points Guy mengatakan bahwa secara umum, aturan tak tertulis terkait pertukaran kursi adalah bahwa hanya pertukaran yang lebih baik atau setara yang harus ditawarkan.

Namun, pakar perjalanan itu menyarankan bahwa pertukaran kursi di mana Anda menawarkan kursi yang sebanding kepada sesama penumpang secara umum dianggap dapat diterima.

Dikutip dari Independent, Jumat (10/8/2023), bahkan jika itu karena alasan seperti ingin dekat dengan pasangan atau teman Anda, atau karena Anda memiliki persinggahan yang sangat dekat.

Penumpang miinta tukar kursi pesawat. (Foto: Dailymail)

“Itu selalu layak untuk ditanyakan,” kata situs web itu.

Namun menurut The Points Guy, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang pelancong adalah mengambil kursi sesama penumpang tanpa bertanya.

“Aturan utama pertukaran kursi adalah Anda tidak boleh mengambil kursi orang lain sebelum mereka naik,” tulis blog tersebut.

Gottsman dan The Points Guy mengatakan bahwa penumpang harus merasa nyaman untuk menolak jika mereka tidak ingin menyerahkan kursi mereka.