Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Penumpang Minta Tukar Bangku saat di Pesawat, Kasih atau Tidak?

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |19:06 WIB
Penumpang Minta Tukar Bangku saat di Pesawat, Kasih atau Tidak?
A
A
A

APAKAH Anda pernah diminta untuk bertukar bangku di dalam kabin pesawat dengan berbagai alasan? Hal ini lumrah terjadi, lalu bagaimana cara menyikapinya?

Situs web perjalanan The Points Guy mengatakan bahwa secara umum, aturan tak tertulis terkait pertukaran kursi adalah bahwa hanya pertukaran yang lebih baik atau setara yang harus ditawarkan.

Namun, pakar perjalanan itu menyarankan bahwa pertukaran kursi di mana Anda menawarkan kursi yang sebanding kepada sesama penumpang secara umum dianggap dapat diterima.

Dikutip dari Independent, Jumat (10/8/2023), bahkan jika itu karena alasan seperti ingin dekat dengan pasangan atau teman Anda, atau karena Anda memiliki persinggahan yang sangat dekat.

kursi pesawat

Penumpang miinta tukar kursi pesawat. (Foto: Dailymail)

“Itu selalu layak untuk ditanyakan,” kata situs web itu.

Namun menurut The Points Guy, salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh seorang pelancong adalah mengambil kursi sesama penumpang tanpa bertanya.

“Aturan utama pertukaran kursi adalah Anda tidak boleh mengambil kursi orang lain sebelum mereka naik,” tulis blog tersebut.

Gottsman dan The Points Guy mengatakan bahwa penumpang harus merasa nyaman untuk menolak jika mereka tidak ingin menyerahkan kursi mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement