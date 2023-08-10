Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Misteri Sungai Aneh di Peru, Air Berubah Warna Jadi Merah Darah Setiap Musim Dingin

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |18:07 WIB
Sungai Merah di Peru yang viral di jagat maya. (Foto: Rove.me)
Sungai Merah di Peru yang viral di jagat maya. (Foto: Rove.me)
SUNGAI Merah di Peru yang mengalir melalui pegunungan Vilcanota di provinsi Canchis mendadak viral di jagat maya.

Info terkait sungai tersebut viral lewat unggahan sebuah video TikTok, yang kini telah ditonton lebih dari setengah juta orang di seluruh dunia.

Salah satu pengguna TikTok berkomentar bahwa warna airnya terlihat seperti 'darah', sementara pengguna lainnya membandingkan dengan warna anggur yang mengalir.

Lalu, apa yang menyebabkan fenomena aneh sungai ini?

Ternyata sungai merah mendapatkan warna merahnya dari batu pasir merah di wilayah tersebut, yang dipenuhi dengan oksida besi.

Sungai merah di Peru yang viral. (Foto: Dailymail)

Sungai merah di Peru yang viral. (Foto: Dailymail)

Saat hujan turun, batuan kaya mineral ini tersapu ke dasar sungai, mengubah air menjadi merah atau merah jambu.

Hal ini menjadikan musim hujan di Peru yakni dari November hingga April, waktu terbaik untuk mmelihat warna merah sungai tersebut.

Sebaliknya, warna sungai akan berubah menjadi coklat berlumpur yang tidak menarik selama musim kemarau.

Perairan sungai yang berubah warna menjadi merah hanya tiga mil (5 km) pertama dari sumbernya di dekat lembah Gunung Arcoiris Palcoyo.

Halaman:
1 2
      
