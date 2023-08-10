Kapal Pesiar Terbesar di Dunia Bakal Beroperasi Januari 2024, Bisa Tampung 10 Ribu Penumpang!

Kapal pesiar terbesar di dunia siap berlayar Januari 2024. (Foto: Cruisefever)

KAPAL pesiar terbesar di dunia, Royal Caribbean Icon of the Seas, siap melakukan pelayaran perdananya yang dijadwalkan pada Januari 2024 mendatang.

Sebuah galangan kapal Finlandia telah memberikan sentuhan akhir dan hampir menyelesaikan kapal yang diklaim terbesar di dunia tersebut.

"Kapal ini sampai hari ini, sejauh yang kami ketahui, kapal pesiar terbesar di dunia," kata Tim Meyer, CEO pembuat kapal Meyer Turku yang ditugaskan untuk konstruksi.

Kapal raksasa ini dilengkapi taman air berwarna-warni, lebih dari 20 dek dan dapat membawa hampir 10 ribu orang di dalamnya. Ciri khas dari kapal ini adalah kubah kaca raksasa yang menutupi sebagian bagian dek depannya.

Kapal terbesar di dunia yang bisa tampung puluhan ribu penumpang. (Foto: Cruisefever)

The Cruise Lines International Association memperkirakan volume penumpang akan melampaui 31,5 juta orang pada 2023 setelah pembatasan pandemi Covid-19 berakhir.

"Setelah pembatasan dicabut dan situasi mereda, kami melihat bahwa pasar akan kembali dengan sangat kuat," kata Meyer.

Dengan ukuran lima kali besar kapal Titanic, Icon of the Seas akan menyabet gelar kapal pesiar terbesar di dunia