HOME WOMEN TRAVEL

Mau Healing? Nih Ambil Promo BRI Diskon s.d Rp250 Ribu dari Mister Aladin!

MNC Media , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:23 WIB
Mau Healing? Nih Ambil Promo BRI Diskon s.d Rp250 Ribu dari Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

JELANG akhir pekan, enaknya cari promo liburan nih supaya lebih hemat. Kebetulan, Anda bisa mendapatkan diskon hingga Rp250.000 dari Mister Aladin kalau bayar pakai kartu kredit atau debit BRI (Bank Rakyat Indonesia).

Lumayan kan, liburan jadi nggak nguras kantong kalau Anda ambil promo dari Mister Aladin. Sehingga, bujet yang Anda miliki pun bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Promonya Berlaku untuk Apa Saja? Yuk Simak!

Apa pun kebutuhan liburan Anda, booking-nya di Mister Aladin saja karena promo ini berlaku untuk banyak produk, seperti berikut:

1. Hotel

Mau staycation atau butuh akomodasi penginapan karena liburan di luar kota? Pesan hotelnya di Mister Aladin! Soalnya, promo ini juga berlaku untuk pemesanan hotel serta bebas periode menginap.

Infografis Tren Traveling 2023

2. Tiket Pesawat

Punya wishlist ingin liburan di tempat yang jauh dari rumah? Kini Anda nggak perlu pusing mikirin ongkosnya yang mahal karena promo ini juga berlaku untuk pemesanan tiket pesawat. Menariknya, promo ini berlaku untuk semua rute penerbangan domestik dan bebas periode terbang lho!

3. Tiket Kereta

Liburan ala backpacker ke luar kota jadi makin hemat kalau Anda pesan tiket keretanya di Mister Aladin. Manfaatkan promo ini dan ajak seluruh teman-teman Anda buat menikmati diskonnya juga!

4. Tur dan Aktivitas

Buat yang suka kehabisan ide liburan, Anda bisa pesan tur dan aktivitas di Mister Aladin pakai promo ini. Ada banyak banget kegiatan yang menarik yang bisa Anda lakukan. Dijamin nggak boring deh!

Telusuri berita women lainnya
