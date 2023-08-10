Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Buka Tomohon International Flower Festival 2023, Sandiaga Uno Targetkan 300 Ribu Wisatawan

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:40 WIB
Buka Tomohon International Flower Festival 2023, Sandiaga Uno Targetkan 300 Ribu Wisatawan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno membuka event Tomohon International Flower Festival 2023 (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pembukaan event Tomohon International Flower Festival 2023 di Terminal Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Ia optimis target kunjungan 300 ribu wisatawan dapat tercapai.

Pasalnya, per Juni 2023 lalu, perjalanan wisatawan nusantara dan mancanegara telah mencapai 433 juta orang, sehingga ia yakin betul jika sektor pariwisata akan terus berkembang ke depan.

"Tahun lalu kita sudah mendekati rekor tertinggi 2019 yakni 258 ribu. Tahun lalu 230 ribu, saya meyakini tahun ini bisa di atas 300 ribu," ujar Sandiaga di Terminal Tomohon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara.

Menparekraf Sandiaga Uno

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)

Melihat geliat pariwisata semakin mengalami kemajuan, Sandiaga berencana menambah rute penerbangan baru ke Tanah Air.

Hal ini tentunya akan mendongkrak popularitas destinasi unggulan Indonesia ke mancanegara, sekaligus menambah pendapatan negara, pascapandemi Covid-19 selama 3 tahun lamanya.

"Ada dua tambahan penerbangan dari Tiongkok, sebelumnya dua penerbangan seminggu jadi empat penerbangan," terang mantan Wagub DKI Jakarta ini.

