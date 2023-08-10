Termasuk Indonesia, Inilah 7 Negara Berjuluk Lumbung Padi Dunia

BERAS menjadi kebutuhan pokok pangan di berbagai negara belahan dunia, termasuk Indonesia.

Mendapat julukan negara agraris, membuat hampir di seluruh Indonesia ditanami padi sehingga petani menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat di pedesaan Nusantara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 lalu, Jawa Timur menjadi produsen padi terbesar di Indonesia dengan capaian produksi 9,52 juta ton GKG atau 17,39 persen dari total produksi padi nasional.

Di posisi kedua ada Jawa Barat dengan capaian produksi 9,43 juta ton GKG, diikuti Jawa Tengah 9,35 juta ton GKG.

Sedangkan provinsi lain yang tergolong sebagai produsen padi terbesar nasional adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Banten, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain Indonesia, terdapat sejumlah negara di Asia yang juga menjadi penghasil beras dan menjadikan mereka dijuluki sebagai lumbung padi dunia. Lantas negara mana sajakah itu? Berikut Okezone rangkumkan 7 negara termasuk Indonesia yang dijuluki sebagai lumbung padi dunia;

1. China

China merupakan negara dengan julukan Negeri Tirai Bambu karena memiliki kualitas bambu yang cukup tahan lama dan bagus.

Beras (Foto: Pexels)

Selain memproduksi bambu, negara ini juga sebagai penghasil beras terbesar di dunia sejak tahun 2016 – 2021 sebanyak 148,3 juta ton.

Sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar di dunia, negara ini memproduksi beras untuk kebutuhan pokok karena memiliki prinsip budaya pertanian yang kuat.

2. India

India ialah negara yang dikenal memiliki budaya yang kuat dan objek wisata Taj Mahal termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Negara ini menjadi negara produksi beras terbesar nomor dua di Asia dengan total sebanyak 122,27 juta ton terhitung dari periode 2016-2021.

Jenis beras yang berasal dari negara ini adalah beras basmati yang berbentuk butiran panjang. Biasanya makanan ini dicampur dengan olahan kari khas India ataupun di Indonesia dapat diolah menjadi menu makanan nasi kebuli atau briyani.