Mulai Ngetren, Ini Alasan Mayoritas Traveler Pilih Koper sebagai Teman Liburan ketimbang Backpack

SAAT musim liburan tiba, ada sejumlah benda yang hampir tidak pernah tertinggal untuk dibawa teraveling. Sebut saja koper dan backpack.

Ya, keduanya sudah menjadi bagian yang penting untuk dibawa saat traveling. Namun saat ini, sebagian traveler lebih senang membawa kopernya saja, dibanding kantong lainnya.

"Daripada backpack, saat ini trennya adalah traveler bepergian membawa koper," kata Representative TUMI Indonesia, Riri Setyati saat peluncuran koleksi terbaru TUMI Untuk Musim Gugur 2023 yang dihadiri MNC Portal di kawasan Jakarta Selatan belum lama ini.

Alasannya, kata Riri, koper lebih mudah dibawa serta tidak membuat punggung atau bahu terasa sakit dan pegal karena harus menggendongnya selama bepergian traveling atau liburan.

Ilustrasi (Foto: Pexels)

"Apalagi kalau hanya untuk menghabiskan akhir pekan saja (carry on luggage). Tetapi bagi orang-orang yang bepergian dalam jangka waktu lama, mereka juga cenderung lebih memilih koper dibandingkan backpack. Backpack hanya sebagai supporting aja untuk membawa benda-benda penting," terangnya.

Sementara itu, jenis koper yang saat ini jadi favorit dan dipilih untuk pergi traveling adalah lightweight atau yang memiliki bobot ringan. Seperti terbuat dari bahan fiber, polycarbonate, hingga polyester.