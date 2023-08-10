Ada Warung Mak Beng, Festival Kampoeng Legenda Ajang Menikmati Kuliner Legendaris Indonesia

EVENT kuliner Festival Kampoeng Legenda di Mal Ciputra, Jakarta Barat yang berlangsung mulai 9 hingga 20 Agustus 2023, menghadirkan sederet kuliner khas Nusantara yang legendaris. Salah satunya adalah Warung Mak Beng Bali.

Warung Mak Beng dinobatkan sebagai restoran paling legendaris di dunia 2023 oleh Taste Atlas. Dari 150 restoran yang masuk daftar, Mak Beng berada di peringkat tiga. Prestasi ini bikin masyarakat penasaran ingin mencicipi menu Mak Beng.

Warung Mak Beng yang berdiri sejak 1941 terletak di Sanur, Denpasar, Bali terkenal dengan menu andalan sup kepala ikan dan ikan goreng yang dinikmati dengan sambal khas. Warung ini sering dikunjungi turis domestik maupun mancanegara.

Nah, buat warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin mencicipi kuliner legendaris Warung Mak Beng, tak perlu jauh-jauh ke Bali. Dalam 10 hari ke depan, bisa melipir ke Kampoeng Legenda karena ada tenan Mak Beng.

Menu tenant Warung Mak Beng (MPI/Kiki)

Andre misalnya. Warga Jakarta ini rela antre untuk bisa mencicipi makanan dari Mak Beng.

" Sudah beberapa kali cobain makanan dari warung Mak Beng. Saya cobain lagi karena ini pertama kalinya ada di Jakarta, enggak perlu jauh-jauh lagi ke Bali," ujar Andre di Mal Ciputra, Kamis (10/8/2023).

Andre juga menuturkan jika sambal dari warung Mak Beng punya cita rasa khas yang sangat nikmat disantap bersamaan dengan ikan goreng.

Dalam satu paket, kamu bisa mencoba ikan goreng cakalang dengan potongan besar—yang digoreng dengan bumbu khas Bali, sup kepala ikan dengan irisan mentimun, sambal khas ala Mak Beng, satu porsi nasi, dan segelas es jeruk.