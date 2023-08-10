Ada Restoran Seafood Unik Baru di Jepang, Pelanggan Harus Pancing Sendiri Ikannya

RESTORAN dengan konsep yang unik kembali hadir di Jepang. Pasalnya, untuk makan di sana, Anda harus memancing ikan terlebih dahulu, yang kemudian hasil tangkapannya akan dimasak oleh sang koki.

Lewat sebuah video yang mendokumentasikan restoran bernama Fishing Restaurant Zauo cabang Osaka, menunjukkan saat pengunjung berhasil menangkap ikan, lalu koki memasaknya menjadi sashimi yang lezat.

Video tersebut hingga kini sudah ditonton lebih dari 17 juta kali. Netizen ramai berkomentar soal restoran unik tersebut. Banyak di antaranya yang ingin mencoba makan di sana.

Lobster, udang dan kerang adalah di antara makanan laut yang bisa Anda pancing. Harganya pun bervariasi tergantung pada jenis ikan yang Anda tangkap.

Restoran seafood unik di Jepang. (foto: gurunavi)