HOME WOMEN TRAVEL

Ada Restoran Seafood Unik Baru di Jepang, Pelanggan Harus Pancing Sendiri Ikannya

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Sabtu, 12 Agustus 2023 |08:07 WIB
Ada Restoran Seafood Unik Baru di Jepang, Pelanggan Harus Pancing Sendiri Ikannya
Restoran seafood unik di Jepang yang viral. (Foto: Gurunavi)
A
A
A

RESTORAN dengan konsep yang unik kembali hadir di Jepang. Pasalnya, untuk makan di sana, Anda harus memancing ikan terlebih dahulu, yang kemudian hasil tangkapannya akan dimasak oleh sang koki.

Lewat sebuah video yang mendokumentasikan restoran bernama Fishing Restaurant Zauo cabang Osaka, menunjukkan saat pengunjung berhasil menangkap ikan, lalu koki memasaknya menjadi sashimi yang lezat.

Video tersebut hingga kini sudah ditonton lebih dari 17 juta kali. Netizen ramai berkomentar soal restoran unik tersebut. Banyak di antaranya yang ingin mencoba makan di sana.

Lobster, udang dan kerang adalah di antara makanan laut yang bisa Anda pancing. Harganya pun bervariasi tergantung pada jenis ikan yang Anda tangkap.

Restoran unik di Jepang

Restoran seafood unik di Jepang. (foto: gurunavi)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
