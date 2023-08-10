Resep Gethuk Singkong Gula Aren, Legit dan Empuk

GETHUK merupakan salah satu makanan tradisional khas masyarakat Jawa, yang menggunakan singkong sebagai bahan utamanya.

Singkong ini akan direbus, kemudian dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Gethuk sendiri memiliki cita rasa yang manis, legit dan tekstur yang empuk. Gethuk umumnya disajikan dengan taburan kelapa parut di atasnya.

Gethuk biasanya dijumpai di pasar, atau dijual berkeliling dengan cara dipanggul atau menggunakan gerobak. Alih-alih menunggu abang-abang Gethuk lewat, kamu bisa lho membuat jajanan ini di rumah dengan resep yang dibagikan melalui Instagram @Linagui.kitchen, Jumat (11/8/2023).

Bahan-bahan: