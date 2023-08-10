Advertisement
HOME WOMEN FOOD

8 Makanan Korea yang Patut Dicoba Minimal Sekali Seumur Hidup

Amanda Eka Yurita , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:30 WIB
Aneka makanan Korea yang patut dicoba sekali seumur hidup, (Foto: JTBC)
PENGGEMAR K-drama pasti sudah tidak asing ketika kegiatan santap-menyantap makanan muncul dalam adegan drakor alias drama Korea. Ketika sang aktor dan aktris mulai memanjakan lidah mereka dengan makanan yang lezat, sebagai penonton mungkin Anda hanya bisa menahan lapar yang justru membuatnya semakin ngiler.

Ditambah, terkadang beberapa makanan yang muncul dalam adegan K-drama merupakan makanan ikonik khas Korea Selatan, yang membuat para penontonnya ingin mencoba semua makanan tersebut.

 BACA JUGA:

Nah, berikut Okezone rangkumkan beberapa makanan ikonik yang sering muncul di drakor, yang harus dicoba setidaknya satu kali seumur hidup agar tak penasaran, dikutip dari Soompi, Kamis, (10/8/2023)

1. Jajangmyeon: Jajangmyeon merupakan makanan populer hasil percampuran budaya China dan Korea, yang disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Makanan satu ini berbahan dasar mie yang disiram dengan saus kacang hitam yang kental.

Biasanya, makanan ini juga menyertakan potongan bawang bombay dan daging sapi atau babi agar lebih beraroma. Tak ketinggalan, acar lobak kuning sebagai teman santapnya.

(Foto: Ist) 

2. Kimchi Jjigae: Kimchi Jjigae merupakan makanan klasik dan ikonik Korea Selatan. Makanan satu ini bahkan menjadi elemen ajaib ketika orang Korea ingin membuat sup. Sup itu dinamai Sup Kimchi Jjigae yang mencampur Kimchi, daging, dan sayuran lain. Membuatnya sangat lezat ketika dicampur dengan semangkuk nasi panas, cocok dimakan saat cuaca dingin!

 

(Foto: JTBC) 

