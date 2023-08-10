Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Pisang Apa yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:26 WIB
Pisang Apa yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol?
Ilustrasi Makan Pisang ( Foto: Shutterstock)
A
A
A

BEBERAPA jenis pisang apa yang bagus untuk menurunkan kolesterol perlu diketahui bagi Anda. Punya riwayat kolesterol harus memperhatikan asupan makanan meskipun buah sekalipun.

Salah satunya, konsumsi pisang yang mengandung banyak serat, nutrisi, dan mineral. Ini menurunkan kolesterol hingga tekanan darah karena kandungan potasium dan seratnya yang tinggi.

Pisang

Untuk itu alangkah baiknya memilih jenis pisang yang baik untuk kolesterol. Lantas pisang apa yang bagus untuk menurunkan kolesterol?

Jawabannya adalah yang masih mentah. Melansir dari laman HealthifyMe, pisang mentah memiliki lebih banyak serat daripada yang matang.

Serat membantu mengurangi peradangan, tekanan darah, dan mengelola kadar kolesterol. Makanan kaya serat biasanya memberi Anda makanan yang mengenyangkan tanpa menambah kalori.

Selain itu, pisangg hijau menjadi salah satu jenis pisang yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pasalnya, pisang hijau kaya akan pati resisten.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/298/3141757/pisang-yhI3_large.jpg
Pasien Gagal Ginjal Tak Boleh Makan Pisang? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/298/3014056/viral-tepung-dari-kulit-pisang-ada-manfaatnya-untuk-kesehatan-tubuh-5dSbMw8mtG.jpg
Viral Tepung dari Kulit Pisang, Ada Manfaatnya untuk Kesehatan Tubuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/298/2899899/resep-jus-pisang-susu-almond-dijamin-bikin-tidur-lebih-nyenyak-KngzVOtmTk.jpg
Resep Jus Pisang Susu Almond, Dijamin Bikin Tidur Lebih Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/298/2864089/viral-orang-bule-jajal-pisang-goreng-cocol-sambal-kicap-serasa-ingin-terbang-ke-surga-FkEvlHyWNH.jpg
Viral Orang Bule Jajal Pisang Goreng Cocol Sambal Kicap, Serasa Ingin Terbang ke Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/298/2830479/5-kiat-pisang-tetap-segar-tak-cepat-menghitam-gampang-loh-pAlWgEKv9d.JPG
5 Kiat Pisang Tetap Segar Tak Cepat Menghitam, Gampang Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/298/2823786/5-tips-menyimpan-pisang-agar-tak-cepat-busuk-gVjW5DeMqY.jpg
5 Tips Menyimpan Pisang agar Tak Cepat Busuk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement