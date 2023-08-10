Pisang Apa yang Bagus untuk Menurunkan Kolesterol?

BEBERAPA jenis pisang apa yang bagus untuk menurunkan kolesterol perlu diketahui bagi Anda. Punya riwayat kolesterol harus memperhatikan asupan makanan meskipun buah sekalipun.

Salah satunya, konsumsi pisang yang mengandung banyak serat, nutrisi, dan mineral. Ini menurunkan kolesterol hingga tekanan darah karena kandungan potasium dan seratnya yang tinggi.

Untuk itu alangkah baiknya memilih jenis pisang yang baik untuk kolesterol. Lantas pisang apa yang bagus untuk menurunkan kolesterol?

Jawabannya adalah yang masih mentah. Melansir dari laman HealthifyMe, pisang mentah memiliki lebih banyak serat daripada yang matang.

Serat membantu mengurangi peradangan, tekanan darah, dan mengelola kadar kolesterol. Makanan kaya serat biasanya memberi Anda makanan yang mengenyangkan tanpa menambah kalori.

Selain itu, pisangg hijau menjadi salah satu jenis pisang yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Pasalnya, pisang hijau kaya akan pati resisten.