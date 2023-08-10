Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Borong Kopi Kenangan di AladinMall, Ada Diskon Heboh Ditambah Gratis Ongkir!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:17 WIB
Borong Kopi Kenangan di AladinMall, Ada Diskon Heboh Ditambah Gratis Ongkir!
Borong Kopi Kenangan di AladinMall, Ada Diskon Heboh dan Gratis Ongkir, (Foto: AladinMall)
A
A
A

PROMO Kopi Kenangan yang satu ini jangan sampai ketinggalan karena wajib Anda ambil biar ngopi makin hemat! Dapatkan Promo Bundling Kopi Kenangan di AladinMalldengan diskon spesial 10 persen! Selain itu Anda juga masih bisa mendapatkan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas.

Lumayan kan, dengan adanya Promo Kopi Kenangan ini, dompet tidak jadi bolong hanya karena ngopi. Anda pun bisa mengalokasikannya untuk pengeluaran yang lain. Makanya, yuk borong segera sebelum kehabisan karena promonya terbatas!

Ambil Promo Bundling Kopi Kenangan di AladinMall

1. Kopi Kenangan Hanya Untukmu Mantancino 220ml x 6Nikmati kesegaran kopi yang terbuat dari biji kopi Indonesia pilihan bercampur dengan 100 persen susu segar rasa cappucino yang creamy abis! Cocok untuk stok di rumah maupun di kantor. Dapatkan Promo Kopi Kenangan ini seharga Rp51.999 saja dari Rp57.600.

2. Kopi Kenangan Hanya Untukmu Black Aren 220ml x 6: Kopi Kenangan Hanya Untukmu Black Aren dibuat dari 100 persen biji kopi Indonesia pilihan yang dipadukan dengan 100% Susu Segar dan Gula Aren Murni. Miliki produk ini segera mumpung cuma Rp51.999 saja dari harga normal Rp57.600.

3. Kopi Kenangan Hanya Untukmu Mix 220ml x 6 (Black Aren & Mantancino): Penasaran sama kedua rasa di atas, tapi takut kebanyakan stok? Nih ambil Kopi Kenangan Hanya Untukmu Mix 220ml x 6 (Black Aren & MantancinoBisa dapat 1 paket dengan 2 rasa sekaligus! Miliki produk ini seharga Rp51.999 saja dari Rp57.600.

