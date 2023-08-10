5 Kebiasaan Makan Unik Orang Sukses di Dunia, Mulai dari Elon Musk hingga Jennifer Lopez

SEDERET orang sukses ternyata memiliki kebiasaan makan yang unik. Sebut saja Mark Zuckerberg, Jennifer Lopez hingga Elon Musk. Seperti apa kebiasaan makan mereka? Simak ulasannya.

Banyak sekali kebiasaan yang bisa dicontoh dari orang-orang sukses seperti mereka. Salah satunya kebiasaan makan yang menjadi daya tarik tersendiri. Selain memang dikenal karena mahir dalam berbisnis, nyatanya orang-orang cukup terkejut karena kebiasaan makan ala para miliarder.

Lantas seperti apa kebiasaan mereka ketika makan? Berikut 5 kebiasaan makan orang sukses di Dunia, dari Mark Zuckerberg hingga Elon Musk yang dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

1. Mark Zuckerberg





CEO Facebook sekaligus pemimpin perusahaan Meta ini memliki kebiasaan makan yang terbilang unik. Ini karena dia suka makan hasil dari buruan dan memasaknya sendiri.

Kebiasaan ini tentunya sangat unik karena berbeda dari orang lain, karena Mark lebih memilih memasaknya sendiri ketimbang harus membeli. Di samping itu hasil masakannnya juga akan diberikan kepada tamu untuk dimakan bersama.

2. Jeff Bezos

CEO Amazon ini pernah mengatakan dia selalu menghindari rapat pagi agar bisa menikmati sarapan. Tentunya sarapan tersebut dengan hal yang mewah tapi tetap sehat. Pemilihan makanan Besoz ini cukup eksentrik karena pernah pada suatu pertemuan dengan perusahaan lain dirinya memesan sebuah gurita dengan kentang, daging asap, yogurt bawang dan telur setengah matang.

3. Jennifer Lopez





Jennifer lopes suami dari Ben Affleck ini merupakan selebritis yang awet muda. Meski sudah berumur 54 tahun akan tetapi ia masih energik baik dari segi stamina dan penampilannya. Hal itu di dorong oleh kebiasaan pola makan yang sehat.

Salah satu pelatih pribadi Jennifer, Dodd Romero, mengatakan aktris dan penyanyi itu minum banyak air untuk membantunya tetap terhidrasi. “Dia minum minimal tujuh gelas sehari,” jelas Romero. Ia juga menambahkan bahwa dia memulai setiap pagi dengan segelas air lemon segar.