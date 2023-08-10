5 Potret Lyodra Pakai Outfit Tenun Lurik Kekinian Bikin Netizen Terpana, Cantiknya Cetar Membahana!

PENAMPILAN Lyodra Ginting dari panggung ke panggung selalu sukses mencuri perhatian. Tak hanya karena suaranya yang powerfull, namun juga karena outfitnya yang modis.

Seperti pada penampilan manggungnya baru-baru ini. Lyodra Ginting tampak cantik dalam balutan blazer dan celana tenun lurik kekinian dengan detail potongan asimetris dan warna yang berani.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagram @lyodraofficial, Jumat (11/8/2023).

1. Detail modis dari belakang





Dalam potret yang diambil dari angle belakang ini detail outfit yang dikenakan Lyodra terlihat cukup jelas.

Meski mengenakan blazer oversize dengan perpaduan warna nan mencolok itu, ia tampak memberikan sentuhan sedikit seksi dengan memamerkan sedikit bahunya.

2. Makin berwarna dengan tanktop oren





Penampilan Lyodra yang mengenakan outfit tenun lurik itu juga semakin berwarna dengan perpaduan dalaman tanktop oren yang ia kenakan.

Hal itu bisa terlihat dalam potret berikut, saat Lyodra tampak tampil memukau dengan keseluruhan outfitnya itu.

3. Bikin wajah kian berseri!





Outfit tenun lurik dengan nuansa warna nan atraktif itu juga secara tidak langsung membuat wajah cantik Lyodra kian berseri. Apalagi, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu tampak mengaplikasikan riasan yang lebih berwarna dengan blush on bernuansa oranye dan eyeshadow pink.