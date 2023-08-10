5 Potret Manis Marion Jola Selfie Pakai Halter Tanktop Bikin Netizen Terpesona

USAI mengubah gaya rambut, penampilan Marion Jola menjadi sorotan. Sebab dia makin eksotis dengan rambut pendek berwarna merah menyala.

Dia juga nampak percaya diri dengan tampilan rambut barunya. Tak heran perempuan asal Kupang itu kerap foto sambil memamerkan rambutnya.

Seperti pada postingan terbarunya, Marion Jola nampak menggoda memakai halter tanktop yang dipadukan dengan bolero warna coklat susu. Dia juga berfoto di bawah sinar matahari yang membuat kulit eksotisnya makin glowing.

Penasaran seperti apa potret Marion Jola pada postingan terbarunya? Berikut rangkumannya dari Instagram @lalamarionmj, Kamis (10/8/2023).

1. Foto selfie





Potret cantik Marion Jola saat foto selfie di halaman rumahnya. Dia tampil seksi dalam busana tanktop yang dipadukan dengan bolero warna coklat susu.

Perempuan yang akrab disapa Lala ini mengenakan makeup nuansa nude dengan rambut merah dicurly. Senyumnya manis banget.

"Beuh badas banget," kata @puutri***

"Gulanya berapa kilo itu manis banget," tambah @dapur***

2. Pose fierce





Penampilan Lala begitu memukau saat pose dengan wajah fierce. Nampak bibirnya yang seksi memakai lipstik warna nude. Dia juga menambahkan sentulan blush on warna pink sehingga wajahnya terlihat lebih berseri.

BACA JUGA: Gaya Hot Maria Vania Bikin Salfok saat Pose Pakai Dress Bolong

3. Full senyum





Pada foto selanjutnya Lala pose tersenyum dengan menunjukkan giginya yang putih. Dia juga nampak percaya diri dengan tampilan rambutnya berwarna merah menyala. Netizen pun memuji tampilan rambut barunya.

"Aaaaa warna rambutnya cantik, cocok banget aaaa sukaaa aaaa mau juga aaaaa," komen @auuu***

"Rambutnya bagus banget warnanya," timpal @pd.rat***