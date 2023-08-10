Moscow Creative Week 2023, Musa Widyatmodjo Gabungkan Wastra Nusantara dengan Fashion Modern

GELARAN Moscow Creative Week 2023 kali ini menghadirkan kejutan dari desainer Musa Widyatmodjo. Lewat produk fashion yang dibawanya, dia berhasil mengolah wastra Nusantara menjadi pakaian kekinian.

Ya, di acara itu Musa Widyatmodjo menyulap wastra Nusantara yang terkesan 'old school' menjadi sangat kekinian. Nama koleksinya adalah 'Mixturology'.

Bukan cuma look pakaian yang kekinian, Musa juga memberi contoh styling dengan wastra agar terlihat lebih modern tapi tetap menonjolkan sisi 'personal'.

"Saya coba menggabungkan wastra Nusantara dengan gaya fashion modern. Dari sana tercipta look yang unik dan tetap menonjolkan personal style di dalamnya," kata Musa Widyatmodjo dalam pernyataan resminya.

Ada 3 set 'ladies wear' dan 2 set 'mens wear' yang dibikin Musa. Potongan sederhana yang disesuaikan dengan kondisi iklim Rusia menjadi alasan lain produk fashion bikinannya mencuri perhatian. Bahkan, pemilihan wastra yang tepat membantu menarik pasar.

"Mereka (orang Rusia) itu tertarik dengan wastra Nusantara, asal karakternya modern dan gak terlalu tradisional," ungkap Musa.