HOME WOMEN FASHION

Potret Tante Ernie Rebahan di Ranjang Curi Perhatian, Netizen: Mancungnya Bikin Pangling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:05 WIB
Potret Tante Ernie Rebahan di Ranjang Curi Perhatian, Netizen: Mancungnya Bikin Pangling
Tante Ernie (Foto : Instagram/@himynameisernie)
A
A
A

TANTE Ernie salah satu selebgram yang nyaris selalu menyita perhatian. Wanita yang mendapat julukan ‘Pemersatu Bangsa’ ini selalu tampil menggoda dalam postingannya di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya, Tante Ernie pose rebahan diranjang dengan posisi menyamping ke arah kamera. Dia tampil seksi memakai baju tidur model kimono set warna abu-abu dengan aksen renda di pinggirnya.

Tante Ernie

Tante Ernie nampak memakai makeup tebal dengan lipstik warna merah yang membuat tampilannya makin merona. Wajah cantiknya juga begitu terpancar di foto itu.

Melalui postingannya itu, Tante Ernie meluapkan perasaan kecewanya karena dalam waktu seminggu ini Instagramnya dihack sebanyak tiga kali. Dia mengaku merasa lelah menghadapi serangan hacker itu.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
