6 Potret Atlet Voli Cantik Marisa Radu, Dagu Terbelahnya Bikin Gemas

ATLET cantik Ana-Marisa Radu merupakan pemain voli cantik Rumania. Perempuan kelahiran September 2001 ini merupakan setter atau pengumpan di Timnas Voli Rumania.

Dengan tinggi 180 cm, dia memang menjadi incaran banyak club. Tidak heran jika dia kemudian memperkuat banyak tim voli, CSU Belor Galați, Dinamo București, dan Rapid București menjadi tiga tim terakhir yang dinaunginya.

Marisa Radu pun sudah menjuarai beberapa kejuaraan, seperti European Golden League pada 2022, Women Romanian Cup 2020/21. Terlepas dari penampilannya di dalam lapangan yang memukau, penampilan di luar lapangan Marisa pun tidak kalah mencuri perhatian. Berikut beberapa tampilannya seperti dilanir dari akun Instagram @radumarisa.

Swimsuit hitam

Marisa berfoto dengan swimsuit hitam two piece, dipadukan dengan outer putih. Tidak lupa, dia memakai kacamata hitam untuk melindungi dari sinar matahari. Sementara untuk alas kaki, dia menggunakan sandal dengan aksen bulu hitam.

Baby Doll

Kali ini, Marisa tampak berfoto duduk di sebuah bangku sambil menyilangkan kakinya. Dia pun menggunakan dress baby doll putih, dipadukan dengan boots hitam. Berpose memegang rambut, tampilan Marisa ini memang sangat stunning.