Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Atlet Voli Cantik Marisa Radu, Dagu Terbelahnya Bikin Gemas

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |18:05 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Marisa Radu, Dagu Terbelahnya Bikin Gemas
Marisa Radu. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Ana-Marisa Radu merupakan pemain voli cantik Rumania. Perempuan kelahiran September 2001 ini merupakan setter atau pengumpan di Timnas Voli Rumania.

Dengan tinggi 180 cm, dia memang menjadi incaran banyak club. Tidak heran jika dia kemudian memperkuat banyak tim voli, CSU Belor Galați, Dinamo București, dan Rapid București menjadi tiga tim terakhir yang dinaunginya.

Marisa Radu pun sudah menjuarai beberapa kejuaraan, seperti European Golden League pada 2022, Women Romanian Cup 2020/21. Terlepas dari penampilannya di dalam lapangan yang memukau, penampilan di luar lapangan Marisa pun tidak kalah mencuri perhatian. Berikut beberapa tampilannya seperti dilanir dari akun Instagram @radumarisa.

Swimsuit hitam

Marisa Radu

Marisa berfoto dengan swimsuit hitam two piece, dipadukan dengan outer putih. Tidak lupa, dia memakai kacamata hitam untuk melindungi dari sinar matahari. Sementara untuk alas kaki, dia menggunakan sandal dengan aksen bulu hitam.

Baby Doll

Marisa Radu

Kali ini, Marisa tampak berfoto duduk di sebuah bangku sambil menyilangkan kakinya. Dia pun menggunakan dress baby doll putih, dipadukan dengan boots hitam. Berpose memegang rambut, tampilan Marisa ini memang sangat stunning.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement