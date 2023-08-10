Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Tips Padupadan Fashion Pria untuk Berbagai Acara, Keren dan Stylish

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |23:00 WIB
5 Tips Padupadan Fashion Pria untuk Berbagai Acara, Keren dan Stylish
Tips padupadan fashion pria (Foto: Instagram)
A
A
A

BERAGAM pilihan fashion lokal diburu banyak pria. Mulai dari gaya formal, klasik sampai sporty. padupadan dengan beragam fashion lokal sangatlah menarik. Dari mulai ujung kaki sampai kepala.

Ada sepatu, kemeja, T-shirt juga jaketnya yang selalu nampak modis. Warnanya juga kece dan gaya kekinian.

Lebih lanjut, berikut lima tips mix and match produk fashion pria untuk berbagai acara dan merekomendasikan sederet brand fashion lokal yang ciamik dari Head of Category Development Tokopedia, Aldhy Darmayo.

1. Sepatu kulit

Tips Padupadan Fashion Pria

Gunakan sepatu kulit untuk maksimalkan gaya formal yang modis, misalnya saat ke kantor atau acara resmi lainnya. Banyak pilihan sepatu brand lokal seperti Prabu, yang mengedepankan konsep sepatu kulit sapi yang stylish, dengan standar internasional serta harga yang sangat bersaing.

"Kami menggunakan kulit sapi asli Indonesia yang terkenal berkualitas tinggi,” ungkap Owner Prabu Lisa Yumi.

2. Kemeja batik

Kemeja batik cocok untuk gaya semi-formal, tampil menarik dengan motif khas Indonesia. Kemeja batik sangat cocok dipakai untuk gathering kantor atau meeting dengan pemerintah.

Pakailah motif atau kain khas Indonesia, seperti batik dan tenun, sebagai statement piece untuk dikombinasikan dengan pakaian yang lebih kasual. Kemeja batik ini bisa dipadukan dengan celana berbahan katun.

3. Flannel shirt

Flannel shirt bisa dikombinasikan dengan jenis bahan untuk tampil smart casual dan edgy. Cara mudah mix and match pakaian supaya tampil smart-casual dan edgy adalah dengan mengombinasikan beragam tekstur dan jenis bahan pakaian.

“Misalnya, memakai kemeja flannel dan celana chino, lalu dipasangkan dengan produk lain yang memiliki tekstur berbeda seperti jaket bomber atau jaket kulit. Tipe padu padan seperti ini cocok untuk menghadiri acara keluarga atau bertemu dengan kolega,” kata Aldhy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
