Potret Hot Pamela Safitri Pakai Jumpsuit Backless Bikin Netizen Gagal Fokus

SOSOK Pamela Safitri mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbaru di Instagram pribadinya, @pamelaaasafitriduoserigala. Pamela tampil seksi memamerkan body aduhai dalam balutan busana ketat.

Foto tersebut merupakan pemotretan Pamela Safitri. Pedangdut berusia 30 tahun tersebut mengenakan jumpsuit backless berwarna hitam. Outfit tersebut tampak memperlihatkan punggung mulus Pamela yang memberi kesan seksi.

Tak hanya itu, jumpsuit tersebut juga tampak ketat mengekspos lekuk tubuh Pamela. Dengan posenya berdiri menyamping, body aduhai Pamela semakin terpampang jelas di kamera.

Penampilan pedangdut pemilik goyang dribel ini pun semakin terlihat seksi. Namun tak hanya seksi, Pamela juga tampak cantik dengan rambut panjang tergerai.

Pulasan makeup flawless membuat wajahnya kian memesona. Unggahan foto Pamela inipun membuat netizen gagal fokus karena kecantikan dan keseksiannya.

"cantik😍❤️," puji @rob***