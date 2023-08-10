Poppy Dharsono Bawa Kulit Garut Mejeng di Moscow Creative Week 2023

DESAINER Poppy Dharsono berhasil mengolah kulit Garut menjadi produk fashion berkualitas dunia. Gak tanggung-tanggung, dia bawa karyanya itu ke Rusia, tepatnya di acara Moscow Creative Week 2023.

Pencinta mode Rusia pun dikabarkan menyukai produk fashion dari kulit Garut ini. Sebab, look yang tercipta sangat unik dan jarang ditemukan di Rusia. Apalagi, dikombinasikan dengan wastra Nusantara yang disulap lebih kekinian.

"Ini karya kolaborasi saya dengan pemerintah Kabupaten Garut. Kami coba membuat produk fashion dari kulit Garut yang lebih kekinian dan tentunya berkualitas tinggi," jelas Poppy Dharsono dalam keterangan resminya, Kamis (10/8/2023).

Produk fashion yang dibuat dari kulit Garut antara lain biker jacket, celana, hingga rok kulit. Tampilan semakin kece karena dipadukan dengan wastra batik juga tenun. Dari padupadan itu tercipta look edgy sekaligus etnik yang mana ini disukai pasar global, termasuk Rusia.