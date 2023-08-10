5 Potret Artis Muda Cantik Indonesia, Ada Sandrinna Michelle hingga Prilly Latuconsina

POTRET artis muda cantik Indonesia sukses mengalihkan dunia. Banyak yang kagum bukan hanya karena parasnya, juga prestasi yang ditorehkan.

Artis muda cantik Indonesia ini begitu piawai berakting di depan layar kaca. Tak heran banyak penggemar yang jatuh hati padanya.

Siapa saja kah mereka? Mengutip akun Instagram, berikut potret artis muda cantik Indonesia.

Potret artis muda cantik Indonesia

1. Sandrinna Michelle





Artis muda satu ini merupakan anak kelahiran 007. Namanya mulai dikenal melalui sinetronnya yang berjudul 'Dari Jendela SMP' dan berperan sebagai Wulan. Sandrinna memulai debutnya pada 2015 di dunia perfilman, sampai akhirnya ia sekarang sukses membintangi banyak film maupun serial tv.

2. Prilly Latuconsina





Artis muda berdarah Ambon ini selain dikenal sebagai bintang film papan atas, dia juga banyak memiliki segudang prestasi. Dia masuk ke dalam Forbes 30 under 30 Asia serta menjadi dosen praktisi di Universitas Gajah Mada. Prilly Latuconsina memulai kariernya di dunia hiburan sejak 2009.