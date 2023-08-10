5 Tips agar Pria Tampil Keren dan Fashionable, Cukup dengan Produk Lokal

TIDAK bisa dipungkiri, selain memberikan tontonan yang menghibur Drama Korea (Drakor) memang memberikan warna baru dalam perubahan kultur. Salah satu perubahannya adalah pria yang semakin fashionable.

Kini, semakin banyak Kaum Adam yang tertarik tampil dengan produk fesyen kekinian agar bisa memberikan kesan yang kuat. Bahkan, kini sudah banyak jenama lokal yang semakin bagus membuat fashion untuk pria.

Head of Category Development Tokopedia Aldhy Darmayo mengatakan, memasuki pascapandemi dari data semester I 2023 dibandingkan semester I 2022, Fashion menjadi salah satu kategori produk yang paling laris. "Kategori produk Fashion mencakup beragam turunan, seperti Fashion Wanita, Fashion Anak, Fashion Muslim dan Fashion Pria,” ungkap dia dalam keterangan tertulisnya.

Maka dari itu Tokopedia membagikan lima kiat padu padan fesyen dari produk-produk lokal agar para pria bisa tampil keren dan percaya diri.

Gunakan sepatu kulit untuk maksimalkan gaya formal yang modis

“Padu padan pakaian bergaya formal, untuk ke kantor atau acara resmi lainnya, tidak berarti membosankan dan kaku. Masyarakat bisa mengeksplor sederet produk fashion pria yang bisa memberikan kesan modis, contohnya sepatu kulit berdesain menarik dan kekinian,” kata Aldhy.

Tampil menarik dengan batik yang jadi ciri khas Indonesia

Batik sudah menjadi barang fesyen yang pasti dimiliki hampir seluruh masyarakat di Tanah Air. Dengan motifnya yang mencerminkan keunikan Indonesia, anda bisa tampil maksimal di beragam kesempatan dengan menggunakan batik.

"Pakailah motif atau kain khas Indonesia, seperti batik dan tenun, sebagai statement piece untuk dikombinasikan dengan pakaian yang lebih kasual. Misalnya kemeja batik dengan celana berbahan katun. Ini juga bisa sekaligus mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia,” saran dia.

Kombinasikan tekstur dan jenis bahan untuk tampil kasual

Cara mudah melakukan padu padan bagi pria lainnya ialah dengan mengombinasikan beragam tekstur dan jenis bahan pakaian.

“Misalnya, memakai kemeja flanel dan celana chino lalu dipasangkan dengan produk lain yang memiliki tekstur berbeda seperti jaket bomber atau jaket kulit. Tipe padu padan seperti ini cocok untuk menghadiri acara keluarga atau bertemu dengan kolega,” kata Aldhy.