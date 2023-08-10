Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Lawas Desy Ratnasari, Modis sejak Dulu

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |15:23 WIB
Potret Lawas Desy Ratnasari, Modis sejak Dulu
Potret lawas Desy Ratnasari. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET lawas Desy Ratnasari kembali mencuri perhatian. Apalagi kini statusnya yang masih sendiri.

Desy Ratnasari merupakan seorang artis sekaligus penyanyi era 90an. Dia merupakan artis senior yang memiliki banyak bakat dan prestasi.

Dia mengawali kariernya dengan mengikuti ajang pemilihan Gadis Sampul pada 1987 dan berhasil menjadi juara kedua.

Namanya melejit ketika membintagi film 'Olga Sepatu Roda' yang membawa dia ke puncak kesuksesan. Selain membintangi banyak film ternama, Desy Ratnasari juga merupakan seorang penyanyi, lagunya yang berjudul 'Tenda Biru' berhasil booming pada masanya.

Penasaran seperti apa gaya tampilan Desy Rantnasari pada tahun 90an? Yuk, simak informasi selengkapnya di bawah ini.

Potret lawas Desy Ratnasari

1. Modis sejak dulu

Desy Ratnasari

Sejak dulu Desy Ratnasari sudah tampil modis dengan gaya berpakaiannya yang keren dan kece.

2. Seragam SMA

Desy Ratnasari

Potret dirinya mengenakan seragam SMA, paras yang lugu dan cantik bak primadona sekolah.

Halaman:
1 2
      
