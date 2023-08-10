7 Potret Aurelie Moeremans Genap Berusia 30 Tahun Makin Memesona

AURELIE Moeremans nampaknya tengah berbahagia, sebab dia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 tahun pada 8 Agustus kemarin. Meski tidak ada perayaan mewah, namun perempuan kelahiran Brussel, Belgia itu begitu bahagia dikelilingi oleh orang-orang tersayang di hari ulang tahunnya.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan Aurelie yang makin stunning di usia 30 tahun. Bahkan postingannya di Instagram selalu menuai pujian dari netizen.

Penasaran seperti apa potret cantik Aurelie Moeremans di usia 30 tahun? Berikut rangkumannya dari Instagram @aureliemoeremans, Kamis (10/8/2023).

1. Pose menggemaskan pegang boneka





Potret menggemaskan Aurelie saat pose memegang boneka harimau. Di foto itu dia memakai off shoulder dress motif dengan tampilan rambut digerai. Dia juga pose tersenyum sambil mendekatkan boneka itu ke wajahnya, cantik banget!

"Bonekanya lucu kayak kamu," kata @wijaya***

"Cakepnya effortless banget ini," tambah @tifany***

2. Foto selife





Potret selfie Aurelie di kolam renang memakai halter bra warna krem. Rambutnya juga terlihat basah dan diberi hiasan bunga kambija di telinganya. Aureli pose menopang pipi sambil tersenyum ke kamera, manis banget!

3. Gayanya stylish





Selain berparas cantik, Aurelie juga memiliki style yang kece. Seperti di foto ini dia nampak memakai tanktop crop warna pink dipadukan dengan cardigan hitam dan ripped jeans. Gayanya stylish abis!

4. Pamer wajah bareface





Di Instagram pribadinya, Aurelie juga sering mengunggah foto dirinya dengan wajah bare face. Seperti di foto ini saat dia tiduran di ranjang dengan wajah polos tanpa makeup. Nampak wajahnya tetap glowing meski tidak diberi senyuman makeup sama sekali. Bukti cantik natural yah?