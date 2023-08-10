Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Wendy Walters saat Naik Gunung, Gayanya Asyik Banget

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |04:00 WIB
Potret Wendy Walters saat Naik Gunung, Gayanya Asyik Banget
Potret Wendy Walters saat naik gunung. (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET Wendy Walters saat naik gunung kian mencuri perhatian. Beberapa momen indah itu dia unggah ke akun Instagtamanya.

Ya, usai berpisah dengan Reza Arab, Wendy Walters nampak menikmati hidup dengan mendaki gunung. Dia nampak begitu semringah dengan hobi barunya itu.

Meski mendaki gunung, tapi style perempuan kelahiran 1996 itu tetap terlihat kece lho. Mau tahu seperti apa gayanya? Berikut potretnya yang dikutip dari akun Instagram, Kamis (10/8/2023).

1. Jaket abu-abu

Wendy Walters

Wendy Walters begitu menikmati pemandangan alam bebas dari ketinggian Gunung Merbabu. Dia duduk santai di atas kursi sambil menikmati pemandangan.

Dia terlihat memesona memakai jaket abu-abu yang dipadukan dengan celana abu tua.

2. Selfie bareng temen

Wendy Walters

Wendy Walters menikmati indahnya pemandangan gunung tidak sendiri. Dia pergi bersama teman-temannya.

Mengabadikan momen indah nampak menjadi keharusan. Lihat saja dalam potret ini, sang selebgram yang memakai kaus abu dilapisi jaket kuning nampak semringam selfie bersama yang lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/612/3015083/5-potret-wendy-walters-naik-gunung-paling-mematikan-di-nepal-uUVYqdSXXQ.jpg
5 Potret Wendy Walters Naik Gunung Paling Mematikan di Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/612/2976952/potret-selfie-wendy-walters-dengan-makeup-natural-cantiknya-bikin-pangling-rvP4Iz8IeI.jpg
Potret Selfie Wendy Walters dengan Makeup Natural, Cantiknya Bikin Pangling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/612/2964135/adu-gaya-shakilla-astari-dengan-wendy-walters-kakak-shafa-harris-yang-jadi-gandengan-reza-arap-jFL3IO1sHn.jpg
Adu Gaya Shakilla Astari dengan Wendy Walters, Kakak Shafa Harris yang Jadi Gandengan Reza Arap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/612/2961630/potret-terbaru-wendy-walter-naik-gunung-sindoro-parasnya-cantiknya-bikin-salfok-juPLR9yo8F.jpg
Potret Terbaru Wendy Walter Naik Gunung Sindoro, Parasnya Cantiknya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/194/2835735/pesona-wendy-walters-kenakan-selendang-batik-disebut-bak-bidadari-netizen-semakin-menggagumkan-OPQdfaOCvb.jpg
Pesona Wendy Walters Kenakan Selendang Batik Disebut bak Bidadari, Netizen: Semakin Menggagumkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/33/3171005//wendy_walters-dRBi_large.JPG
Jadi Sorotan Netizen, Wendy Walters Gelap-gelapan Pamer Kemesraan dengan Pria Misterius
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement