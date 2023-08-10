Potret Wendy Walters saat Naik Gunung, Gayanya Asyik Banget

Potret Wendy Walters saat naik gunung. (Foto: Instagram)

POTRET Wendy Walters saat naik gunung kian mencuri perhatian. Beberapa momen indah itu dia unggah ke akun Instagtamanya.

Ya, usai berpisah dengan Reza Arab, Wendy Walters nampak menikmati hidup dengan mendaki gunung. Dia nampak begitu semringah dengan hobi barunya itu.

Meski mendaki gunung, tapi style perempuan kelahiran 1996 itu tetap terlihat kece lho. Mau tahu seperti apa gayanya? Berikut potretnya yang dikutip dari akun Instagram, Kamis (10/8/2023).

1. Jaket abu-abu





Wendy Walters begitu menikmati pemandangan alam bebas dari ketinggian Gunung Merbabu. Dia duduk santai di atas kursi sambil menikmati pemandangan.

Dia terlihat memesona memakai jaket abu-abu yang dipadukan dengan celana abu tua.

2. Selfie bareng temen





Wendy Walters menikmati indahnya pemandangan gunung tidak sendiri. Dia pergi bersama teman-temannya.

Mengabadikan momen indah nampak menjadi keharusan. Lihat saja dalam potret ini, sang selebgram yang memakai kaus abu dilapisi jaket kuning nampak semringam selfie bersama yang lainnya.